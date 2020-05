Stand: 10.05.2020 13:22 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wildpark Eekholt: Umweltschutz seit 50 Jahren

von Jelto Ringena

Entlang der Osterau in Großenaspe (Kreis Segeberg) tummeln sich Dachse, Otter, Störche und Hirsche. Seit 50 Jahren können Besucher die Wildtiere auf dem 67 Hektar großen Gelände des Wildparks Eekholt erleben, Natur hautnah erfahren und ganz nebenbei einiges lernen. Mitten in dem Naturparadies wohnt die Gründerin des Wildparks, Theda Hatlapa. Ihr kleines, mit Efeu bewachsenes Bauernhaus steht mitten im Park. Jeden Tag dreht sie eine Runde durch den Wildpark, das gehört zu ihrer täglichen Routine. Sie zieht sich ihre rote Jacke über und dann geht es für die 90-Jährige im Rollstuhl über das Gelände.

"Die haben doch einen Knall"

Dieses Mal fährt sie zuerst zum Rotwild. "Genau hier an der Osterau hat 1970 alles begonnen", erzählt Theda Hatlapa. Ihrem Mann und ihr gehörte damals schon das Land direkt am Fluss. "Vor 50 Jahren stand der Umweltgedanke bei vielen Menschen längst nicht so im Vordergrund wie heute." Theda Hatlapa schaut auf die Osterau und erinnert sich. "Damals sollte der Fluss begradigt werden", sagt sie. "So wollte man mehr landwirtschaftliche Flächen gewinnen." Theda und ihr Mann Hans-Heinrich lehnten sich dagegen auf. Ihnen war klar, dass eine Flussbegradigung und die landwirtschaftliche Nutzung der Natur massiv schaden würde. Tatsächlich konnte das Ehepaar die Begradigung verhindern. Aber die Reaktionen ihrer Mitmenschen gaben dem Ehepaar zu denken. "Die haben wirklich gesagt, wir hätten einen Knall", erzählt die Gründerin heute schmunzelnd.

So etwas gab es noch nicht

Wolf von Schenck ist heute der Geschäftsführer im Wildpark Eekholt. Er begleitet die 90-Jährige bei ihrer Rollstuhl-Spazierfahrt und erzählt: "Die Frage war damals, wie können wir Menschen dazu bringen, genau über das nachzudenken, was sie tun, und dass sie die Folgen auch deutlicher abschätzen. Es wurde also eine Einrichtung gesucht, wo man Menschen für die Natur begeistern konnte." Doch so eine Einrichtung gab es hier 1970 noch nicht und so entschlossen sich Theda Hatlapa und ihr Mann den Wildpark Eekholt zu gründen.

Nach den Zweifeln kommt die Anerkennung

Vom Rotwildgehege an der Osterau geht es weiter durch den Park. Jährlich besuchen etwa 280.000 Menschen den Park, davon viele Kinder. Über die jungen Besucher freut sich Theda Hatlapa besonders. Lächelnd beobachtet sie wie die Kinder im Park spielen, während sie an ihnen vorbei fährt. Für Schüler wurde 1983 ein spezielles Projekt ins Leben gerufen: die Wildparkschule. Jetzt konnten Lehrer aus Schleswig-Holstein ihre Schulklassen in Mitten des Parks mit mehr als 100 verschiedenen Tierarten unterrichten. Auch Übernachtungen finden seitdem im Wildpark Eekholt statt. Seit 1991 können auch Jugendliche und junge Erwachsene ein "Freiwilliges Ökologisches Jahr" auf dem Gelände absolvieren. Für sie wurde eigens ein Projektgruppenhaus errichtet, das von Loki Schmidt eingeweiht wurde.

Nachwuchs zum Jubiläum

Mit einem lautem Knarren öffnet sich die Pforte zum Storchengehege. Dort herrscht in diesen Tagen besonderer Andrang, da die Tiere gerade Nachwuchs bekommen haben. Als die grauen Küken ihre Köpfe aus dem Nest strecken, erinnert sich die Theda Hatlapa an den Morgen des 50-jährigen Jubiläums. "Das war eine große Überraschung für mich", erzählt sie mit strahlenden Augen. "Vor meinem Haus war ein Blumenstrauß und ein Korb mit zwei Jungstörchen, die klapperten und fraßen. Das war ein tolles Geburtstagsgeschenk."

Pläne für die Zukunft

Geschäftsführer Wolf von Schenck grübelt währenddessen darüber nach, wie es in den nächsten Jahren weitergehen wird. "Wir haben in vielen Bereichen Modernisierungspläne und es werden auch noch andere Tierarten kommen. Das ist aber noch geheim", so der Mann mit den schulterlangen blonden Haaren. Theda Hatlaper will weiterhin soweit es geht mit anpacken sagt sie, "Ich gehe auch abends immer noch persönlich ans Telefon, wenn die Leute ein Anliegen haben." Auch die tägliche Spazierfahrt durch den Park gehört weiterhin zu ihrem Programm. Dabei freut sie sich immer ganz besonders auf ihre Lieblingstiere: die Wölfe.

