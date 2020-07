Stand: 11.07.2020 12:00 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wildes SH: Probleme auf Übernachtungsplätzen

Mitten in der Natur übernachten, für höchstens eine Nacht und das ganz legal - das ist das Projekt "Wildes Schleswig-Holstein". Die Initiative der Stiftung Naturschutz ermöglicht es, auf festgelegten Plätzen sein Zelt aufzuschlagen, als ruhige und kostenlose Alternative zum üblichen Campingplatz. Zu dem Projekt gehören knapp 20 Plätze - zum Beispiel am Winderatter See (Kreis Schleswig-Flensburg), am Erlebniswald Trappenkamp (Kreis Segeberg) und eine Obstwiese in Drage (Kreis Nordfriesland). Das legale Wildcampen war lange ein Geheimtipp für Wanderer und Naturfreunde. Jetzt häufen sich dort aber die Probleme.

Camper halten sich nicht an die Regeln

Eigentlich sind die Regeln einfach: Wenn auf dem Platz noch etwas frei ist, dürfen Wanderer oder Radfahrer eine Nacht bleiben, mit maximal drei Personen. Autos sind verboten, jeder muss seinen Müll mitnehmen. Nach Angaben von Annica Spieß von der Stiftung Naturschutz, klappte das in den vergangenen Jahren sehr gut. Doch seit der Corona-Pandemie sind viele Campingplätze überfüllt und das führt zu Zwischenfällen. So erzählt Annica Spieß von einer Frau, die eine ganze Woche lang mit ihrem Wohnmobil auf einem der Plätze gestanden hatte. Auf einer anderen Fläche fand demnach eine ausgelassene Familienfeier statt. Vielerorts würden die Plätze völlig vermüllt hinterlassen, so Annica Spieß. "Unsere Regeln besagen, dass maximal ein bis zwei kleine Zelte mit je maximal drei Personen aufgebaut werden dürfen. Damit kommt die Natur vor Ort auch gut zurecht. Im Moment sind es vielerorts leider mehr Zelte mit mehr Personen. Die Höchstzahl lag bei 15 Zelten an einem Übernachtungsplatz."

Möglicherweise werden Plätze wieder geschlossen

Die Stiftung Naturschutz betont, dass Gäste weiterhin willkommen seien. Allerdings müsste sich alle an die geltenden Regeln halten. So seien große Familienzelte, Campingstühle und generell sperrige Campingausrüstungen, die sich nicht in Rucksack oder Fahrradtasche verstauen lassen, unerwünscht. Sollten sich die Wildcamper weiter nicht an die Regeln halten, behält sich die Stiftung Naturschutz vor, die Plätze wieder zu schließen.

