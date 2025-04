Stand: 09.04.2025 11:36 Uhr Wikinger als Ampelmännchen in Haddeby

Die erste Wikinger-Ampel Deutschlands ist in Betrieb. Die Fußgängerampel steht nahe der Zufahrt zum Haithabu-Museum in Haddeby (Kreis Schleswig-Flensburg) an der B76 zwischen der St. Andreas Kirche und dem Gasthaus "Odins". Figuren mit Wikingerhelmen, Hackebeilen und Schilden leuchten in Rot und Grün. Im Oktober 2024 hatte das Bundesverkehrsministerium das Vorhaben genehmigt. Das Amt Haddeby, die Gemeinde Busdorf und der Verein Dannewerk-Haithabu tragen die Kosten von 3.500 Euro. Am Freitag ist der offizielle Start geplant. Auch andernorts in Deutschland gibt es bereits thematische Fußgängerampeln. Am Hamelner Rathaus dient beispielsweise der Rattenfänger als Motiv, allerdings nur für das grüne Signal.

