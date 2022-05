Wikingeck-Sanierung: Bund kürzt seine Beteiligung deutlich Stand: 30.05.2022 15:53 Uhr Jetzt ist es offiziell: Rund ein Fünftel weniger Geld als geplant gibt der Bund für die Sanierung des Wikingeck in Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg). Dadurch dürfte es noch länger dauern, bis saniert wird.

Es ist eine der größten Umwelt-Altlasten in ganz Schleswig-Holstein: das Wikingeck in Schleswig. Wo noch vor 70 Jahren eine Fabrik für Teerpappe stand, fließen noch immer giftige Substanzen in die Schlei. Ursprünglich wollte der Bund für zwei Drittel der millionenschweren Bodensanierung aufkommen.

Doch in Berlin wurde eine entsprechende Zusage jetzt zurückgenommen. Statt mit 66 Prozent der Kosten will sich das Bundesverkehrsministerium nur noch mit 42 Prozent an den Kosten beteiligen. Das ergab eine Anfrage der schleswig-holsteinischen Bundestagsabgeordneten Bettina Hagedorn (SPD).

Verkehrsministerium beruft sich auf Flächenanteile

Das Ministerium erklärt die geringere Beteiligung mit dem Flächenanteil der Bundeswasserstraße Schlei an der Sanierungsfläche. Bereits vor einer guten Woche hatte FDP-Bundesverkehrsminister Volker Wissing die neue Bewertung im Haushaltsausschuss mitgeteilt. Für die Anteile der Privateigentümer, die finanziell überfordert sind, ist laut Ministerium das Land Schleswig-Holstein zuständig.

Die Kosten für die Wikingeck-Sanierung werden inzwischen auf mehr als 30 Millionen Euro geschätzt. Thorsten Roos ist der Umweltfachleiter des Kreises Schleswig-Flensburg. Er plant, das gesamte Erdreich auf dem Grundstück auszutauschen. Dafür müssen auch zwei Bootshallen und ein Privathaus abgerissen werden. Auch mehrere Gärten und eine Spundwand müssen weichen.

Fachleiter hofft auf Geld vom Kreistag

Roos hofft, dass in der Sache noch nicht das letzte Wort gesprochen ist. Obwohl die Finanzierung offen ist, wirbt er weiterhin dafür, dass der Kreistag im Juni einen Millionenbetrag für die weiteren Schritte vorschießt, um die Wikingeck-Sanierung insgesamt nicht zu gefährden.

