Stand: 30.05.2024 16:36 Uhr Wiederholter Diebstahl: Mann vorläufig festgenommen

Die Polizei in Glückstadt (Kreis Steinburg) hat am Mittwochnachmittag einen 42-Jährigen wegen wiederholten Ladendiebstahls vorläufig festgenommen. Der Mann aus Niedersachsen habe zunächst am Nachmittag Waren aus einem Supermarkt gestohlen, so die Polizei. Nach einer Verwarnung des Mannes wurden die Beamten einige Stunden wieder von der Marktleitung gerufen, der Mann habe erneut alkoholische Getränke entwendet. Um mögliche weitere Taten zu verhindern, wurde er von den Beamten vorläufig festgenommen. Er wird sich nun laut Polizei für die Diebstähle in einem Strafverfahren verantworten müssen.

