Stand: 07.03.2024 10:12 Uhr Wiederaufbau nach Oktober-Sturmflut: Wie kann das Land helfen?

Küstenschutzminister Tobias Goldschmidt (Grüne) will am Donnerstagmittag erklären, wie das Land nach der Ostsee-Sturmflut im Oktober betroffenen Gemeinden beim Wiederaufbau der Deiche helfen möchte. Dazu treffen sich in Großenbrode (Kreis Ostholstein) Vertreterinnen und Vertreter von Land, dem Kreis Ostholstein, Kommunen sowie Wasser- und Bodenverbänden. Auch ein entsprechendes Unterstützungspaket soll bei dem Treffen vorgestellt werden. Insgesamt war bei der Sturmflut laut Land etwa die Hälfte der Regionaldeiche beschädigt worden.

