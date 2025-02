Stand: 14.02.2025 12:06 Uhr Wieder Trinkwasser in Wakendorf II: Hauptleitung repariert

Nach einem Wasserrohrbruch am Donnerstagabend in Wakendorf II im Kreis Segeberg gibt es inzwischen wieder frisches Wasser. Nach Angaben der Gemeinde war am Donnerstagabend eine Hauptleitung geplatzt. Mittlerweile wurde der Schaden durch eine Firma aus Wahlstedt zusammen mit den Wasserwerken repariert. Für fast 14 Stunden musste das Wasser im gesamten Ort abgestellt werden, etwa 700 Haushalte waren betroffen. Die örtliche Feuerwehr hatte an ihrer Wache und in der Wilstedter Straße Wasserbehälter aufgestellt, die wieder abgebaut werden. Die Grundschule und der Kindergarten blieben am Freitag geschlossen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 14.02.2025 | 12:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Segeberg