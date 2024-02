Stand: 28.02.2024 11:23 Uhr Wieder Tarifverhandlungen für Busgewerbe in SH

Im Tarifkonflikt bei den kommunalen Busunternehmen in Schleswig-Holstein treffen sich heute beide Seiten zur vierten Verhandlungsrunde. Ver.di will unter anderem die Wochenarbeitszeit für die Beschäftigten bei vollem Lohnausgleich kürzen. Der kommunale Arbeitgeberverband lehnte das mit Verweis auf die hohen Kosten ab. Ver.di forderte daher Land und Kommunen auf, mehr Geld für den ÖPNV zur Verfügung zu stellen. Sollte es heute keine Einigung geben, könnte es wieder Aktionen wie Warnstreiks geben, so ein Gewerkschaftssprecher.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.02.2024 | 06:00 Uhr