Wieder Probleme auf der Zugstrecke nach Sylt

Auf der Bahnstrecke nach Sylt gibt es wieder Probleme. Nach Angaben der Bahn ist um 5.50 Uhr ein Zug in Höhe Morsum-Kliff liegengeblieben. Deshalb wurde die gesamte Strecke über den Hindenburgdamm vorübergehend in beide Richtungen gesperrt. Inzwischen ist ein Gleis wieder frei, die ersten Züge rollen wieder an.

Zug bleibt liegen - Verbindung nach Sylt gesperrt NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 08.11.2019 08:00 Uhr Autor/in: Lukas Knauer Auf der Marschbahnstrecke gibt es wieder Probleme. Ein Gegenstand war nach Angaben der Bahn auf die Gleise gefallen. Nichts ging mehr am frühen Morgen.







Baustellengerät versperrte Gleise

Mehrere Sylt-Pendler, die in dem betroffenen Zug saßen, berichteten in sozialen Netzwerken, dass der Zug über einen metallischen Gegenstand gefahren sei. Die Bundespolizei bestätigte den Vorfall. Offenbar wurde ein Baustellengerät durch den Wind in die Gleise geweht. Der Zug rollte darüber und dabei wurden die Bremsleitungen beschädigt. Ein mobiles Einsatzteam der Bahn reparierte den Zug inzwischen notdürftig.

Autozüge im Rückwärtsgang

Seit heute Morgen dürfen die Autozüge wieder über den Hindenburgdamm rollen. Die ersten beiden Autozüge sollen ziemlich voll geworden sein. Diese Züge mussten wieder rückwärts zurück nach Niebüll fahren - wahrscheinlich, um dort entladen zu werden. Wann die Strecke wieder komplett freigegeben wird, ist noch offen. Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis wieder alles ganz normal läuft.

