Wieder Ermittlungen wegen Protest gegen Habeck in Schlüttsiel

Nach der Protestaktion gegen Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) vor gut einem Jahr führt die Staatsanwaltschaft Flensburg die Ermittlungen fort. Das teilte sie am Donnerstag in einer Presseerklärung mit. Weitere Details können demnach wegen der laufenden Ermittlungen nicht bekannt gegeben werden. Im Januar hatte die Staatsanwaltschaft erklärt, nur gegen einen Tatverdächtigen zu ermitteln. Den damaligen Angaben zufolge besteht gegen diesen Beschuldigten der Verdacht des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte.

