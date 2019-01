Stand: 22.01.2019 05:00 Uhr

Wieder Bombenfund am Kieler Ostufer

Bei Bauarbeiten in der Nähe der Fachhochschule am Kieler Ostufer ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Experten sollen die englische 125-Kilogramm-Bombe am Mittwochnachmittag entschärfen. Die Sprengbombe verfügt über einen Heckzünder, der entnommen und aufgrund der hohen Gefährlichkeit vor Ort gesprengt werden soll.

Sperrung beginnt um 12 Uhr

Die Polizei will am Mittwoch ab 12 Uhr den Bereich um den Fundort absperren. Bis 13 Uhr müssen mehr als 1.000 Menschen aus 600 Haushalten die Straßen und Gebäude im Sicherheitsbereich verlassen haben. Erst wenn sich niemand mehr in der Sperrzone aufhält, können die Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes ihre Arbeit beginnen.

Notunterkunft eingerichtet

Als Notunterkunft steht die Turnhalle der Andreas-Gayk-Schule (Tiefe Allee 45) ab 8 Uhr zur Verfügung. Außerdem ist ein Bürgertelefon mit der Rufnummer (0431) 590 55 55 geschaltet.

Welcher Bereich genau evakuiert wird, ist in diesem PDF-Dokument zu sehen.

In der Nähe des Kieler Förde-Ufers werden seit Jahren immer wieder Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt. Der Bereich war Ziel vieler Angriffe der Alliierten, weil sich dort große Rüstungsbetriebe befanden.

