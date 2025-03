Wie sich ein Campingplatz auf den Saisonstart vorbereitet Stand: 07.03.2025 21:16 Uhr Der erste Camper steht schon auf dem Naturcampingplatz Kirchsee in Preetz (Kreis Plön). Am Wochenende werden es mehr. Das schöne Wetter bei Temperaturen um 15 Grad lockt sie auf den Platz.

Die Sonne scheint, das Gras ist zartgrün und fast unbeschadet auf dem Rasen des Campingplatzes. Das Sanitätshaus muss noch gereinigt werden, die Kanus werden schnell von der Plane befreit und gereinigt. Nicole Ehm, Geschäftsführerin auf dem Campingplatz, flitzt über den Platz, hat überall etwas zu tun. Die Beete werden vom alten Laub befreit, damit die Narzissen und Krokusse auch richtig zu sehen sein werden.

Winterzeit ist Urlaubszeit - für die Campingplatzbetreiber

Im Winter ist auf dem Campingplatz normalerweise wenig los. Nicole Ehm nutzt den Frost und den harten Untergrund, um die Bäume oder Sträucher zu schneiden. Dann kann man mit schweren Arbeitsgeräten über den Platz fahren, ohne die Grasnarbe zu beschädigen. Bäume und Sträucher werden geschnitten, damit die hohen Äste nicht die Wohnmobile oder Wohnwagen durch Kratzer beschädigen.

Normalerweise wird die kalte Winterzeit genutzt, um nachmittags früher Schluss zu machen oder Urlaub zu machen, bevor die Saison wieder los geht. Auch wenn auf dem Campingplatz Kirchsee vereinzelt Wintercamper stehen. Es geht ruhiger zu, wenn es kalt ist.

"Sobald die Sonne lockt, wollen die Leute los"

Die ersten Buchungen trudeln nun ein. "Sobald die Sonne lockt, wird es intensiv, gar keine Frage, dann wollen die Leute los. Die, die ihre Mobile schon angemeldet haben, holen sie jetzt aus den Winterlagern, machen einen Technik-Check, fahren kurze Wege an nahegelegene Orte. Wenn was nicht in Ordnung sein sollte, dann haben sie es nicht weit nach Hause", erklärt Nicole Ehm.

Erste Saison als alleinige Chefin

Die Chefin des Campingplatzes hat den Betrieb von ihrem Vater übernommen. Vergangenes Jahr arbeitete sie noch im Team mit ihrem Vater, "da war ich noch die Chefin mit Schwimmflügeln, in diesem Jahr muss ich alleine schwimmen", sagt Nicole Ehm voller Stolz. Die 47-Jährige freut sich auf die kommende Urlaubssaison. Und darüber, dass ihr das Wetter einen so schönen Start in den Frühling bereitet.

Weitere Informationen Ist der Wohnmobil-Boom vorbei? Händler bleiben auf Fahrzeugen sitzen Eine Krise sehen die meisten aber nicht - trotz der Insolvenz des Wohnmobilhändlers "Auto und Freizeit Nord" aus Reinfeld. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 07.03.2025 | 19:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Plön Tourismus