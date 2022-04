Land: Geflüchtete sollen in den Arbeitsmarkt integriert werden Stand: 06.04.2022 15:20 Uhr Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben die Behörden in Schleswig-Holstein mehr als 12.000 ukrainische Flüchtlinge erfasst. Das Land bereitet sich auf ihre Integration in den Arbeitsmarkt vor.

Von den Kriegsflüchtlingen aus der Ukraine haben sich in Schleswig-Holstein bisher 42 Frauen und sechs Männer als arbeitsuchend registrieren lassen. Das teilte die Regionalchefin der Agentur für Arbeit, Margit Haupt-Koopmann, am Mittwoch in Kiel mit. An den Berufsschulen sind derzeit 89 Schülerinnen und Schüler aus dem Kriegsgebiet gemeldet.

Mit der Zeit werde das Interesse an einer Arbeitsaufnahme deutlich steigen, sagte Wirtschaftsstaatssekretär Thilo Rohlfs (FDP) am Mittwoch. Derzeit stehe aber die humanitäre Hilfe im Vordergrund. "Die Menschen müssen registriert und medizinisch versorgt werden, eine Unterkunft finden und dann vielleicht, nachdem die Kinderbetreuung geregelt ist, unsere Sprache lernen", sagte Rohlfs. "Erst danach kommt eventuell der Wunsch, zu arbeiten."

10.000 Geflüchtete könnten Arbeit suchen

Derzeit ist noch unklar, wie viele Flüchtlinge aus der Ukraine insgesamt kommen, wie lange sie bleiben werden und wie viele sich arbeitsuchend melden werden. Nach einer ganz groben Schätzung könnten es etwa 10.000 werden - ausgehend von der Erwartung des Bundes, rund eine Million Ukraine-Flüchtlinge könnten nach Deutschland kommen und davon ungefähr 35.000 nach Schleswig-Holstein. Wie viele davon tatsächlich Arbeit suchen werden, hängt ganz wesentlich von der weiteren Entwicklung in der Ukraine und der Möglichkeit einer baldigen Rückkehr ab.

Betreuung der Kinder wichtig

Die Grundbedingungen für Arbeit seien besser als 2015, hieß es. Mit Aufenthaltstitel könnten die Flüchtlinge einer Beschäftigung nachgehen. Die Landesarbeitsagentur bietet nach Angaben von Haupt-Koopmann schon in den Ankunftszentren Informationen und Beratungen auch in ukrainischer Sprache an. Die Kammern bitten ihre Mitgliedsunternehmen, freie Stelle zu melden. Es seien auch viele hochqualifizierte Menschen unter den Flüchtlingen, so Rohlfs. Allerdings sprächen nur wenige deutsch. Wer hier arbeiten wolle, solle dies aber entsprechend seiner Qualifikation tun können, sagte der Staatssekretär. "Niemand soll sich auf dem Arbeitsmarkt unter Wert verkaufen."

Es sind vor allem Frauen und Kinder, die aus dem Land fliehen konnten. Daher wird die Betreuung der Kinder als ein Schlüssel für die Integration in den Arbeitsmarkt gesehen.

Portal der IHK soll Flüchtlinge und Unternehmen zusammenbringen

"Wir suchen händeringend Fachkräfte", bekräftigte der Präsident der IHK Schleswig-Holstein, Hagen Goldbeck. Die IHK entwickelte gemeinsam mit den Handwerkskammern ein Online-Portal, das Arbeit suchende Flüchtlinge und Unternehmen zusammenbringen soll. Die Kammern fungierten in diesem Fall als Schnittstelle zu den Arbeitsagenturen, sagte Goldbeck. "Vor Weitergabe der Daten führen wir eine Plausibilitätsprüfung der Angaben durch und erleichtern damit den Arbeitsagenturen die Vermittlungsarbeit." Die Prüfung soll auch verhindern, dass unseriöse Jobanbieter - etwa aus dem Rotlichtmilieu - zum Zuge kommen.

Und auch die Handwerkskammer Schleswig-Holstein bekräftigt ihre Unterstützung. "Unsere Betriebe möchten helfen und anpacken", sagte der Hauptgeschäftsführer Andreas Katschke. Viele Handwerker organisierten Hilfsaktionen oder machten Unterkünfte fit. "In Zukunft werden aber auch Beschäftigungsangebote immer wichtiger."

