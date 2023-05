Wie kann Chancengleichheit an Hochschulen aussehen? Stand: 22.05.2023 11:40 Uhr Mit den Diversity Tagen wollen die Universitäten in Flensburg und Kiel, die Fachhochschule Kiel und die Muthesius Kunsthochschule ein Zeichen für Vielfalt und soziale Gerechtigkeit setzen.

Die gemeinsamen Aktionstage der Hochschule in Kiel und Flensburg finden in diesem Jahr vom 22. bis 26. Mai online statt. Im Fokus steht dabei vor allem die soziale Gerechtigkeit. Ein Teil der Veranstaltungen in dieser Aktionswoche richtet sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hochschulen. Aber auch Studentinnen und Studenten und andere interessierte Menschen können an manchen Workshops teilnehmen.

Vielfalt aus unterschiedlichen Perspektiven

In Online-Workshops geht es zum Beispiel darum, wie Studentinnen und Studenten mit einer Behinderung besser an Prüfungen teilnehmen können. Oder auch darum, wie Studentinnen und Studenten aus sozial schwachen Schichten besser gefördert werden können. Zum Ende der Aktionswoche gibt es einen postkolonialen Stadtrundgang in Flensburg. Nach Angaben der Muthesius Kunsthochschule sollen die Angebote Vielfalt aus verschiedenen Perspektiven zeigen. Seit 2013 finden die Diversity Tage bundesweit statt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 22.05.2023 | 08:00 Uhr