Sendedatum: 05.02.2019 19:30 Uhr

Wie die CDU mehr Frauen in Ämter holen will

Wie sollen mehr Frauen in wichtige politische Ämter gelangen? Diese Debatte wird neu geführt. Denn der Frauenanteil im Bundestag ist bei der letzten Wahl gesunken - von rund 36 auf knapp 31 Prozent. 31 Prozent, das ist auch der Wert für den Frauenanteil im Schleswig-Holsteinischen Landtag. In der CDU-Fraktion sind nur vier der 25 Abgeordneten Frauen (16 Prozent). Eine davon ist Sabine Sütterlin-Waack. Die Justiz- und Gleichstellungsministerin hat vorgeschlagen, der Gleichberechtigung per Gesetz auf die Sprünge zu helfen. Sie favorisiert ein sogenanntes Tandem-Modell, nach dem jede Partei einen Mann und eine Frau als Direktkandidaten aufstellen müsste.

Dem Vernehmen nach ist dieser Vorschlag in der eigenen Fraktion nicht mehrheitsfähig. Eine gleichberechtigte Besetzung der Liste würde nichts ändern am Frauenanteil der Fraktion - denn in Schleswig-Holstein ziehen fast durchweg die Direktkandidaten in den Landtag ein - und die sind statistisch meistens männlich. Wie soll es dann gehen? NDR Schleswig-Holstein hat alle Fraktionsmitglieder der CDU gefragt, wie es gelingen kann, dass der Frauenanteil in der CDU-Fraktion steigt.