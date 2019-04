Stand: 04.04.2019 10:58 Uhr

Wie SH schuldenfrei werden könnte - in 81 Jahren

Wie alle anderen Bundesländer auch darf Schleswig-Holstein ab dem kommenden Jahr keine neue Schulden mehr machen - es sei denn, es muss gerade eine Wirtschaftskrise oder Naturkatastrophe bekämpft werden. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) hat sich nun überlegt, wie das Land die bisher aufgelaufenen Schulden abbauen kann - immerhin 29 Milliarden Euro. Ihr Vorschlag: In Zukunft soll ein Teil des Haushalts für den Abbau der Altlasten reserviert werden. Im ersten Jahr 100 Millionen Euro.

Nach den Berechnungen von Heinolds Ministerium könnte Schleswig-Holstein im besten Fall in 81 Jahren oder im schlechteren Fall in 105 Jahren schuldenfrei sein. 310 Jahre würde es dauern, wenn die Tilgungsrate von 100 Millionen Euro über all die Jahre stabil bleiben würde.

Heinold: Altverpflichtungen kommen im Haushalt an Schleswig-Holstein Magazin - 03.07.2018 19:30 Uhr Gute Konjunktur, niedrige Zinsen - dennoch wird SH 2019 fast 300 Millionen Euro neue Schulden machen. Das sei vor allem Folge des HSH-Nordbank-Desasters, wie Finanzministerin Heinold erläuterte.







Schuldenabbau soll sich dynamisch entwickeln

Der Betrag soll sich nach den Plänen der Ministerin mit dem Wirtschaftswachstum oder der Inflation entwickeln. Wächst die Wirtschaft vom ersten zum zweiten Jahr des Plans etwa um zwei Prozent, müssten im zweiten Jahr 102 Millionen Euro getilgt werden. Im Zweifel soll der Betrag aber auch für Sonderlagen genutzt werden können. "Diese Summe müsste im Jahresverlauf auch für Unvorhersehbares genutzt werden können", sagt Heinold.

Erst sind andere Altlasten dran

Losgehen soll es nach Heinolds Idee mit der Tilgung allerdings erst 2025. Denn vorher will sie noch die Schulden aus dem HSH-Nordbank-Desaster abzahlen, die - etwas versteckt - bisher nicht als Teil der regulären Landesschulden geführt werden. Hier geht es noch mal um 2,2 Milliarden Euro.

Und es waren schon deutlich mehr Schulden, die direkt mit der HSH Nordbank in Verbindung stehen: "Mit rund 500 Millionen Euro Tilgung haben wir in 2018 bereits einen ersten großen Schritt geschafft", sagte Heinold.

