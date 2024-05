Stand: 28.05.2024 16:21 Uhr Wichtige Verkehrsachsen in Kiel nach Bauarbeiten wieder frei

Autofahrende in Kiel können etwas aufatmen: Zwei wichtige Verkehrsachsen in der Landeshauptstadt wurden am Dienstag nach Bauarbeiten wieder freigegeben. Im Kieler Norden ist laut Stadtverwaltung die Straße Prieser Strand zwischen Schusterkrug und Fritz-Reuter-Straße wieder befahrbar. Hier wurden Leitungs-, Kanal- und Straßenbauarbeiten durchgeführt. Auch die Goethestraße entlang der östlichen Seite des Schrevenparks ist offiziell wieder freigegeben. Sie ist ab sofort eine Fahrradstraße. Die Arbeiten an der B76 liegen im Zeitplan, sodass zur Kieler Woche voraussichtlich wieder zwei Spuren pro Richtung zur Verfügung stehen werden.

