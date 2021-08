Wetterbilanz: Sommer in SH trocken, aber kalt Stand: 30.08.2021 16:46 Uhr Der Sommer ist zwar noch nicht ganz vorbei, der Deutsche Wetterdienst hat aber schon eine erste Zwischenbilanz gezogen. Sie zeigt: Schleswig-Holstein und Hamburg bilden Ausnahmen.

Deutschlandweit betrachtet war es ein regenreicher Sommer bisher - der regenreichste seit zehn Jahren, so die vorläufige Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Doch der Norden hat überraschenderweise am wenigsten Regen abbekommen. In Schleswig-Holstein fiel im Bundesland-Vergleich direkt nach Hamburg am wenigsten Regen. Das teilte der DWD am Montag nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2.000 Messstationen mit. Demzufolge hatte es im nördlichsten Bundesland im Juni, Juli und August lediglich rund 210 Liter auf einen Quadratmeter geregnet. Bundesweit waren es durchschnittlich 310 Liter pro Quadratmeter.

Viele Sonnenstunden in SH

Was die Temperaturen angeht, sortiert sich Schleswig-Holstein aber eher hinten ein. Die Mitteltemperatur lag bei 17,6 Grad - deutschlandweit lag der Wert bei 17,9 Grad. Dennoch war der Sommer in Deutschland unterm Strich zu warm und durchschnittlich sonnig. Wer das beim Blick aus dem Fenster jetzt nur schwer nachvollziehen kann, hat vielleicht die Hitzewelle Mitte Juni mit Werten von mehr als 35 Grad vergessen. Mit rund 615 Sonnenstunden erfüllte der Sommer in Deutschland sein Soll von 614 Stunden. Schleswig-Holstein konnte sich sogar über nahezu 630 Sonnenstunden freuen.

VIDEO: Temperaturen bis zu 35 Grad in Schleswig-Holstein (3 Min)

Weitere Informationen Heißester Tag 2021 lockt Schleswig-Holsteiner an die Küsten Temperaturen über 30 Grad haben für volle Strände und Seen gesorgt. Für die Umwelt sind die Temperaturen ein Problem. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.08.2021 | 17:00 Uhr