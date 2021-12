Sturmböen sorgen für Verkehrsbehinderungen Stand: 01.12.2021 19:34 Uhr Tief "Daniel" zieht über Schleswig-Holstein hinweg. Es gibt auch eine Sturmflutwarnung. Auf Helgoland ist der Fährbetrieb eingestellt.

In Teilen Schleswig-Holsteins hat der Wind inzwischen deutlich zugelegt. Vielerorts stürzten nach Polizeiangaben Äste oder Bäume auf die Straßen. In Lägerdorf (Kreis Steinburg) stürzte ein Baum auf ein vorbeifahrendes Auto - die Fahrerin wurde nur leicht verletzt. Zwischen Flensburg und Schleswig blockierte laut Bahn am Nachmittag ein umgestürzter Baum die Gleise der Regionalbahn von Flensburg nach Hamburg. Ein Zug fiel auf der Teilstrecke aus.

Im Laufe des Abends soll der Wind auf Nordwest drehen und damit schwere Sturm- und Orkanböen bringen, so NDR Wetterexperte Meeno Schrader. Auf der Insel Helgoland sind dann Böen von bis zu 125 Kilometer pro Stunde möglich. Zusätzlich muss mit Schnee gerechnet werden, der im Laufe der Nacht in Schneeregen übergehen kann. Dann kann es extrem glatt werden. Für die deutsche Nordseeküste besteht außerdem die Gefahr einer Sturmflut. Morgen soll Schrader zufolge das Unwetter vorbei sein.

Helgoland-Fährbetrieb eingestellt

Die Fähre der Reederei Cassen Eils fährt schon seit gestern Helgoland nicht mehr an, soll aber laut Reederei ab morgen wieder unterwegs sein. Die Fähren von und nach Amrum und Föhr fahren bislang ohne Einschränkungen, meldet die Wyker Dampfschiffs-Reederei.

VIDEO: Sankt Peter-Ording: Sturmtief erreicht Nordseeküste (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 01.12.2021 | 12:00 Uhr