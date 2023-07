Wetter in SH: "Poly" soll Orkanböen bis Stärke 12 bringen Stand: 05.07.2023 10:13 Uhr Das Sturmtief "Poly" nähert sich Schleswig-Holstein. Die Meterologen erwarten Orkanböen und Starkregen. Besonders betroffen sein soll die Nordseeküste - insbesondere Dithmarschen und Eiderstedt.

Der Dauerregen hat am Morgen in Schleswig-Holstein schon eingesetzt. Vom Sturm ist noch nichts zu spüren. Der soll in einer ersten Welle am Nachmittag kommen. Zunächst trifft das Unwetter laut Experten den holsteinischen Bereich. Auch Starkregen und Gewitter hat das Unwetter im Gepäck. Je nach Prognosemodell unterschiedlich ausgeprägt kommt dann auch noch eine zweite Welle, die am Abend in Dithmarschen und auf Eiderstedt für Böen mit mehr als 120 Kilometern pro Stunde sorgen kann. Auswirkungen an den Deichen werden nicht erwartet, die Flut erreicht ihren Höhepunkt schon früher. Das Unwetter soll bis Mitternacht andauern.

Amtliche Warnung für Schleswig-Holstein seit 6 Uhr

Eine amtliche Warnung vor schweren Sturmböen und orkanartigen Böen mit bis zu 110 Stundenkilometern gilt bereits seit 6 Uhr. Es handelt sich um einen sogenannten Schnellläufer. NDR Schleswig-Holstein Wetterexperte Sebastian Wache erklärt das Phänomen wie folgt: "Es ist ein Tief, das sehr schnell herumgeholt wird um einen Tiefkomplex." Das "riesengroße Tiefkomplex" habe sich über Skandinavien befunden und wandere jetzt ab Richtung Norden. "Häufig sind das sehr schnelle Entwicklungen. Sie sind sehr giftig und können hohe Windgeschwindigkeiten erreichen." Eigentlich ist laut Wache solch ein Schnellläufer eher typisch für Herbst- und Winterstürme.

Windstärken bis 12 - der Sturm hat Auswirkungen

In Schleswig-Holstein wurden angesichts der extremen Sturmwarnungen schon einige Vorkehrungen getroffen. "Wir erwarten bis zu Stärke 12 teilweise im Land", warnte Sebastian Wache. Als Orkanböen gelten Windgeschwindigkeiten ab 118 Kilometern pro Stunde. "Das werden wir ziemlich verbreitet an der Westküste sehen." Die Leitstelle West will ihr Personal verdoppeln, auch die Rettungsleitstelle Holstein stockt personell auf.

Die Schleswig-Holsteiner sollten ihre Gärten prüfen und alles, was wegfliegen kann, wegräumen beziehungsweise anbinden. "Auch die Boote, weil der Wasserstand vor allem an der Ostsee sehr stark schwankt", sagt Wache. In der Mittagszeit wird das Unwetter laut Wache langsam losgehen - zunächst mit Südwind.

Fähren zu den Inseln fallen teilweise aus

Der Fährfahrplan nach Föhr und Amrum (Kreis Nordfriesland) geriet schon am Vormittag durcheinander: Erste Fähren fallen nach Angaben des Fährbetreibers aus. Die Reederei Cassen Eils hat wegen der Wetterlage alle Fahrten von Cuxhaven nach Helgoland und zurück gestrichen. Die Bahnverbindungen nach Sylt sind derzeit nicht betroffen. In Kiel sind einige Uni-Gebäude nachmittags gesperrt.

Feuerwehren erwarten viele Einsätze

Die Feuerwehren erwarten viele Einsätze. Michael Bunk, der Sprecher vom Kreisfeuerwehrverband Pinneberg, sagte NDR Schleswig-Holstein: "Momentan ist das natürlich so, dass die Bäume volles Laub tragen und für den Wind eine relativ große Angriffsfläche bieten." Allein deshalb rechnet er mit etlichen Sturmschäden. Sein Tipp an alle Menschen in Schleswig-Holstein: "Wälder meiden, Parks meiden, da, wo viele Bäume sind. Da muss man dann in dem Moment nicht unbedingt seinen Spaziergang längs machen."

In spezieller Bereitschaft sind die freiwilligen Wehren nicht, sagt Bunk. Aber der ein oder andere mache heute vielleicht Home-Office, um im Einsatzfall schnell am Start zu sein.

