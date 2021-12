Schnee an Heiligabend nicht unwahrscheinlich Stand: 17.12.2021 15:11 Uhr Auch wenn die Prognose bisher noch unsicher ist. Die Wahrscheinlichkeit auf Schnee an Heiligabend schätzen Meteorologen deutlich höher ein als in den vergangenen Jahren.

Schnee an Heiligabend wünschen sich wohl viele Menschen in Schleswig-Holstein. Und dieses Jahr könnte es tatsächlich etwas werden mit den weißen Weihnachten. "Die Wahrscheinlichkeit dafür ist höher als in den letzten Jahren", sagt Meteorologe Kent Heinemann aus Meeno Schraders Wetterteam.

Schaut man auf die Statistik, gibt es in Kiel alle acht Jahre eine hohe Schneewahrscheinlichkeit. Nach 2010 ist eine weiße Weihnacht damit längst überfällig.

Weiße Weihnachten sind möglich

Wettermodelle zeigen, dass die Weihnachtswoche tatsächlich winterliche Temperaturen nach Schleswig-Holstein bringt. In den Nächten vor Weihnachten ist mit Frost zu rechnen, meint Heinemann. "Auch an Heiligabend sieht es nach Frost aus in den frühen Morgenstunden."

Ein Tiefausläufer bringt die kalte Luft nach Schleswig-Holstein. Und das könnte zu Schnee führen. Die Prognose ist allerdings noch mit vielen Unsicherheiten verbunden. Eine Woche vor dem heiligen Abend will sich Heinemann also noch nicht festlegen, wie wahrscheinlich das ist. "Das kann sich alles noch verändern", sagt er.

Bisher Weihnachten oft ohne Sonne

Aber egal, ob eisig kalt oder frühlingshaft warm - die Sonne machte sich in den vergangenen Jahren nicht wirklich die Mühe, an Weihnachten vorbeizuschauen. Gerade mal eine Stunde zeigte sie sich im Schnitt in Neumünster am 24. Dezember. Kiel, Lübeck und viele andere Städte in Schleswig-Holstein mussten sich sogar mit noch weniger weihnachtlichem Sonnenschein zufrieden geben. Da sorgte wohl nur die Weihnachtsbeleuchtung für die nötige Helligkeit. Verlass war dagegen auf den Regen. Den gab es beinahe überall im Land, durchschnittlich mit zwei bis drei Millimeter Niederschlag.

