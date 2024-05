Stand: 16.05.2024 09:40 Uhr Wettbewerb "Jugend musiziert" startet

In Lübeck findet der Bundeswettbewerb "Jugend musiziert" statt. Mit dabei sind laut Deutschem Musikrat mehr als 2.000 Musikerinnen und Musiker aus 17 Nationen. Die Teilnehmenden sind bis zu 27 Jahre alt und werden in den nächsten Tagen ihr musikalisches Können in verschiedenen Kategorien unter Beweis stellen. Sie spielen vor einer Jury, die Punkte vergibt.

Nach Angaben der Organisatoren gibt es Preisgelder im Gesamtwert von 170.000 Euro - und die besten Nachwuchsmusiker werden zu Meisterkursen oder in das Bundesjugendorchester eingeladen. Beim Vorspielen im Theater, im Hostel, in Kirchen oder Schulen kann jeder zuschauen

