Stand: 12.01.2019 16:37 Uhr

Westküstenleitung: Humptruper gegen Strommasten

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable

Type Status Report

Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges.

Apache Tomcat/7.0.90

Die Humptruper (Kreis Nordfriesland) lieben ihre nordfriesische Idylle zwischen ihrem Ort und Seebüll. Das Landschaftsschutzgebiet zieht auch viele Touristen an. Doch bald könnte hier die Westküstenleitung durchlaufen. Es wäre der fünfte Abschnitt der Stromtrasse, die ersten vier Abschnitte sind bereits fertig gebaut oder zumindest geplant.

Humptrup: Streit um die Westküstenleitung Schleswig-Holstein Magazin - 12.01.2019 19:30 Uhr Der fünfte und letzte Abschnitt der Westküstenleitung könnte direkt an Humptrup vorbei verlaufen. Die Einwohner der Gemeinde wehren sich. Sie wollen ihren freien Blick auf die Landschaft behalten. HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable HTTP Status 416 – Range Not Satisfiable Type Status Report Description None of the ranges in the request's Range header field overlap the current extent of the selected resource or that the set of ranges requested has been rejected due to invalid ranges or an excessive request of small or overlapping ranges. Apache Tomcat/7.0.90

Keine Strommasten vor der Tür

Der fünfte und letzte Abschnitt beginnt am Umspannwerk bei Niebüll. Für die gut 15 Kilometer bis zur dänischen Grenze hat der Netzbetreiber Tennet zwei mögliche Korridore vorgestellt. Der westliche führt an Humptrup vorbei. Im Ostkorridor liegen von der EU geschützte Naturgebiete. Die Humptruper befürchten also, dass die Strommasten vor ihrer Tür aufgestellt werden und wollen genau das verhindern.

"Da macht doch keiner Urlaub"

Eine Bürgerinitiative hat Unterschriften dagegen gesammelt. 90 Prozent der Bürger im Ort unterstützen die Aktion. "Das Landschaftsbild ist nicht nur für Einwohner sondern auch für Gäste wichtig. Die kommen deswegen her. Für die Bewohner wird die Wirtschaftslage deutlich bescheidener, wenn die Masten hier stehen. Da macht doch keiner Urlaub", bringt Otto Seefeld, Sprecher der Bürgerinitiative, die Sorgen der Menschen auf den Punkt.

Schlechte Chancen für Erdkabel

Die Bürgerinitiative will eine Erdverkabelung - und hat die Politik von dieser Idee überzeugt. Sowohl der Kreistag in Niebüll als auch die Gemeindevertretungen stehen dieser Lösung positiv gegenüber. Doch die Chancen für eine Erdverkabelung stehen schlecht. Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat signalisiert, den Abschnitt nicht als Teilkabel-Pilotprojekt einzustufen. Er befürchtet eine Verzögerung bei Planung und Bau. Tennet geht zudem von deutlich höheren Kosten aus.

Im Frühjahr soll eine Entscheidung über den endgültigen Trassenkorridor fallen. Sollte diese dann besagen, dass der fünfte Abschnitt der Westküstenleitung oberirdisch an Humptrup vorbei gebaut wird, dann will die Bürgerinitiative rechtliche Schritte prüfen. Sie wollen ihre nordfriesische Idylle erhalten.

Weitere Informationen Dossier: Windenergie in Norddeutschland Im Mix der erneuerbaren Energien spielt Windenergie die bedeutendste Rolle. Vor allem an den Küsten im Norden Deutschlands kommt die Windenergie zum Zuge. Infos im Dossier bei NDR.de. mehr Spektakulärer Hubschrauber-Einsatz in Brunsbüttel Montage in luftiger Höhe: Mithilfe von Helikoptern befestigen Spezialisten in Brunsbüttel Stromkabel für die neue Westküstenleitung. Die soll bald Windstrom nach Süddeutschland transportieren. mehr Hochleistungskabel sorgen für Ärger bei Landwirten Die unterirdischen Hochleistungskabel, die Strom durchs Land transportieren sollen, könnten nach Expertenansicht die Böden von Äckern auf bis zu 50 Grad erwärmen. Landwirte befürchten Einbußen. mehr

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 12.01.2019 | 19:30 Uhr