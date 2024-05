Stand: 29.05.2024 16:45 Uhr Westküstenklinikum Heide bereitet sich auf Northvolt-Ansiedlung vor

Das Westküstenklinikum Heide (WKK) (Kreis Dithmarschen) bereitet sich auf den Bau der Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt vor. Durch den Bau werden von 2026 an 3.000 Beschäftigte in die Region kommen, in der Bauphase werden es von Herbst an bereits 1.700 Bauarbeiter sein. Die medizinische Versorgung der Beschäftigten werde aus Sicht des Heider Krankenhauses kein Problem, sagte WKK-Sprecher Sebastian Kimstädt: "Wir sehen dem gelassen entgegen, wir haben wir ein überregionales großes Traumazentrum hier in Heide, was in der Bauphase wichtig werden kann." Das Klinikum sieht in der Ansiedlung auch eine Chance für das Krankenhaus, Fachkräfte zu gewinnen.

