Westküste erwartet viele Touristen über Ostern Stand: 15.04.2025 08:02 Uhr Die Touristiker sind mit der Buchungslage über Ostern an der Westküste zufrieden. Sie ist in etwa auf dem Vorjahresniveau. Kurzfristige Buchungen sind überall an der Westküste aber noch möglich.

Das lange Osterwochenende steht vor der Tür und die Tourismus-Hotspots an der Westküste erwarten viele Besucherinnen und Besucher. In St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) blickt die Tourismus-Zentrale nach Angaben der Sprecherin Claudia Nißen auf ein solides Osterwochenende. Ferienwohnungen seien so gut wie im Vorjahr gebucht und bei den Hotels gebe es eine leichte Steigerung im Vergleich zu 2024, sagt sie NDR Schleswig-Holstein. Kurzentschlossene haben aber noch die Möglichkeit, sich in einem Hotel oder einer Ferienwohnung einzubuchen.

Helgoland sehr nachgefragt über Ostern und ersten Mai

Auf der Hochseeinsel Helgoland (Kreis Pinneberg) sind nach Angaben der Tourist Information schätzungsweise 90 Prozent der Betten über Ostern belegt. Das sei ein besserer Wert als noch vergangenes Jahr, sagt Sprecherin Maria Geisler. Das liege vielleicht auch an den späteren Ostertagen, vermutet sie. Über den ersten Mai ist es für Besucherinnen und Besucher noch schwieriger eine Unterkunft auf Helgoland zu finden. Denn dann findet ein Marathon auf der Insel statt und 95 Prozent der Zimmer sind bereits gebucht.

Büsum gut gebucht, über den ersten Mai noch Luft

Rund um die Osterfeiertage ist Büsum (Kreis Dithmarschen) mit 80 Prozent Auslastung so gut gebucht wie 2024. Das teilt Bürgermeister und Geschäftsführer der Tourismus-Zentrale, Oliver Kumbartzky (FDP), auf NDR Anfrage mit. Über den ersten Mai seien derzeit vor allem noch Ferienhäuser und Ferienwohnungen frei, sagt er. Kumbartzky geht davon aus, dass die Buchungslage von zurzeit mehr als 70 Prozent über den ersten Mai mit Aussicht auf noch besseres Wetter weiter steigen wird.

