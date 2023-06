Westerhever Leuchtturm: Wer schöne Fotos möchte, muss schnell sein Stand: 30.06.2023 18:51 Uhr Rot-weiß gestreift steht der Westerhever Leuchtturm auf einer Warft vor Westerhever. Das bundesweit bekannte und beliebte Fotomotiv wird ab kommendem Dienstag eingerüstet und neu gestrichen. Schöne Bilder des Turms gibt es dann wohl erst wieder im Herbst.

von Laura Albus

Dass der selbst aus St. Peter-Ording sichtbare Leuchtturm gestrichen werden muss, passiert nur etwa alle 15 Jahre. Zuletzt war das 2006 der Fall. Wenn es soweit ist, muss alles verhältnismäßig schnell gehen, denn die Malerarbeiten müssen vor Beginn der Herbststürme abgeschlossen sein.

Am Dienstag beginnt der Aufbau des Gerüsts, von dem aus die Maler dann ans Werk gehen werden. Weil das 1906 errichtete Gebäude unter Denkmalschutz steht, müssen die Gerüstbauer dabei extrem vorsichtig vorgehen - und das in bis zu 41 Metern Höhe. Der Aufbau allein wird etwa drei Wochen dauern, teilt der zuständige Bauleiter mit.

Warum muss saniert werden?

Wind, Sonne und vor allem Salzwasser greifen die Farbe des Bauwerks an. Die Folge: Die Farbe ist ausgeblichen und bröckelt ab. Damit das beim Wahrzeichen Eiderstedts mit den beiden benachbarten ehemaligen Leuchtturmwärtergebäuden nicht so bleibt, wird er saniert. Die Maßnahmen werden voraussichtlich drei Monate dauern - so lange wird also auch das Gerüst am Leuchtturm stehen und bildschöne Fotoaufnahmen leider verhindern.

