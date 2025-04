Stand: 09.04.2025 07:11 Uhr Wester-Ohrstedt: Bundeswehr übt für den Ernstfall

Die Bundeswehr wird bis Donnerstag verstärkt in der Nähe von Wester-Ohrstedt (Kreis Nordfriesland) aktiv sein. Das teilte das Spezialpionierregiment 164 "Nordfriesland" mit. Die Soldaten trainieren dort den "robusten Schutz" am Materialdepot. Oberleutnant Tobias erklärte, dass es in letzter Zeit vermehrt zu Übergriffen und Angriffen durch hybride Bedrohungen auf Bundeswehr-Einrichtungen gekommen sei, besonders im norddeutschen Raum. Der Einsatz dient der Prävention und umfasst Übungen zu Eindringversuchen sowie Maßnahmen gegen Drohnen und Angriffe auf Personal und Material. Während der Übung ist mit Lärm und Behinderungen im Straßenverkehr zu rechnen.

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland Bundeswehr