Stand: 12.01.2020 13:36 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Wesselburen: Eltern verschönern Grundschule

Der Grundschule in Wesselburen (Kreis Dithmarschen) geht es so wie vielen Grundschulen im Land: das Außengelände ist in die Jahre gekommen. Der Asphalt ist teilweise aufgeplatzt, der Beton verwittert, Mauern verwildert. Eltern haben sich jetzt zusammengetan, um diesen Zustand zu ändern. Sie wollen den Haupteingang und Vorplatz der Grundschule freundlicher und offener gestaltet.

Eltern sei Dank: Gelände wird offener und freundlicher Schleswig-Holstein Magazin - 10.01.2020 19:30 Uhr Eine Elterninitiative will den Außenbereich der Grundschule auf Vordermann bringen. Befreundete Architekten und Handwerker verzichten teilweise auf ihren Lohn.







5 bei 1 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Elternbeiratsvorsitzender war selbst Schüler in Wesselburen

Alles begann damit, dass Lehrer im vergangenen Jahr mit Eltern darüber gesprochen haben, wie man den Außenbereich der Schule verschönern kann. Dabei war auch der Vorsitzende des Elternbeirats, Paul Hahnert. Er arbeitet bei einem Hamburger Immobilien-Entwickler, hat viele Kontakte. Hahnert schlug vor, einen Architekten zu engagieren. "Ich selbst war auf insgesamt vier Grundschulen. Die Grundschule Wesselburen war mit Abstand die Beste. Deswegen möchte ich jetzt einfach einen Teil zurückgeben."

Beteiligte verzichten teilweise auf ihr Geld

Ein befreundeter Architekt sagte sofort seine Hilfe zu und entwarf die ersten Pläne. Er verzichtet genauso auf sein Honorar, wie ein Landschaftsgärtner und einige Handwerker. Schulleiterin Sabine Hoffmann kann ihr Glück kaum fassen: "Das ist schon unglaublich. Das hat so Fahrt aufgenommen, wir sind alle überrascht."

Zu Ostern wird es konkret

Den Plänen zufolge soll der gesamte vordere Bereich ein Platz der Begegnung werden. Vorgesehen ist, ein Hochbeet anzulegen, dessen Umrandung gleichzeitig eine Sitzgelegenheit ist. "Wir hoffen, dass Schüler und auch Eltern den Ort nutzen, um sich zu unterhalten", sagt Schulleiterin Hoffmann. Was das Projekt insgesamt kosten wird, ist noch offen. Der Schulverband beteiligt sich an den Kosten, die Eltern wollen rund 10.000 Euro an Spenden einsammeln. In den Osterferien wird es dann konkret: Eltern, Lehrer und Kinder wollen mit der neuen Bepflanzung anfangen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Schleswig-Holstein Magazin | 10.01.2020 | 19:30 Uhr