Werkstatt in Wohlde in Flammen Stand: 15.02.2023 15:13 Uhr Eine brennende Werkstatt im Kreis Schleswig-Flensburg sorgt aktuell für einen Großeinsatz der Feuerwehr. Zwei Menschen wurden verletzt.

Seit heute Mittag steht in Wohlde (Kreis Schleswig-Flensburg) eine Werkstatt mit angrenzendem Wohngebäude in Flammen. Als die alarmierten Feuerwehren eintrafen, stand die Werkstatt bereits im Vollbrand. Das Feuer erfasste auch das angrenzende Wohnhaus mit Einliegerwohnung. In der Nachbarschaft befindliche Wohnhäuser konnten durch die etwa 120 Einsatzkräfte geschützt werden.

Zwei Personen bei Feuer verletzt

Laut Polizei wohnen in dem Gebäudekomplex sechs Personen. Ein Mann erlitt leichte Brandverletzung an einer Hand, eine Frau hatte zuviel Rauch eingeatmet und wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt. Die Brandursache und Schadenshöhe sind noch unbekannt.

