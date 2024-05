Stand: 15.05.2024 10:11 Uhr Werk in Neumünster: Bahn investiert doch nicht

Große Enttäuschung in Neumünster: Die Deutsche Bahn hat die Millioneninvestition in das Werk Neumünster nach eigenen Angaben gestoppt. Der Ausbau sei nicht mehr erforderlich, so die Bahn. Vor genau einem Jahr hatte das Unternehmen angekündigt, 320 Millionen Euro in das Werk zu investieren, um dort die neuen Züge vom Typ ICE L warten und reparieren zu können. Am Bahn-Standort Neumünster sind etwa 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

