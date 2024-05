Stand: 30.05.2024 09:37 Uhr Werftbahnkreisel in Kiel wird saniert - Einschränkungen im Busverkehr

In Kiel-Gaarden bekommt heute und am Freitag die Haltestelle KVG-Betriebshof Werftstraße eine neue Asphaltdecke. Dadurch kann laut Betreiber der Haltestellenbereich am Werftbahnkreisel nicht bedient werden. Außerdem können Fußgängerinnen und Fußgänger diesen Bereich nicht nutzen. Der Betreiber rechnet damit, dass es in beiden Richtungen zu Rückstaus und Bus-Verspätungen kommen kann. Dieser Bereich kann über die Preetzer Straße und den Schwedendamm oder über den Ostring und Theodor-Heuss-Ring umfahren werden.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.05.2024 | 08:30 Uhr