Wer wird Bürgermeister in Ammersbek, Tönning und Molfsee? Stand: 08.11.2020 07:00 Uhr Wohnungsbau, Klimaschutz, Glasfaser, Sanierung von Straßen und öffentlichen Plätzen: Mit diesen und anderen Themen wollen die Kandidaten der Bürgermeister-Wahlen in Tönning, Ammersbek und Molfsee heute punkten.

In der Stormarner Gemeinde Ammersbek möchte Bürgermeister Horst Ansén (SPD) heute den Hattrick schaffen und zum dritten Mal in Folge gewählt werden. Seine Chancen könnten kaum besser sein: Er ist der einzige Kandidat. Unterstützt wird der Sozialdemokrat von der FDP. Die Wahl in Ammersbek hätte schon am 17. Mai stattfinden sollen, wurde aber wegen der Corona-Pandemie verschoben.

Zwei parteilose Kandidaten in Molfsee

In Molfsee (Kreis Rendsburg-Eckernförde) bewerben sich Amtsinhaberin Ute Hauschild und Timo Boss um den Posten des Bürgermeisters. Beide sind parteilos, wobei Hauschild von der CDU unterstützt wird. Sie möchte in ihrer Gemeinde unter anderem den Bau von barrierefreien Wohnungen voranbringen und so dafür sorgen, dass auch Senioren in Molfsee bleiben. Auch eine gute Ausstattung von Schule, Verwaltung und Ehrenamt steht auf Hauschilds Agenda. Gegenkandidat Timo Boss erhält Unterstützung von gleich drei Parteien - SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP. Sollte er gewinnen, will er sich für Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie für eine umweltfreundliche Entwicklung von Infrastruktur und Mobilität einsetzen.

Tönning: Sohn will in Fußstapfen des Vaters treten

Im nordfriesischen Tönning gibt es drei Bewerber für die Verwaltungsspitze. Bürgermeisterin Dorothe Klömmer (CDU) will sich im Fall einer Wiederwahl vorrangig darum kümmern, dass alle Haushalte in der Kleinstadt mit einem Glasfaseranschluss ausgestattet werden. Herausforderer Marvin Haß (SPD), Sohn des früheren Tönninger Bürgermeisters Frank Haß, setzt sich unter anderem für eine belebte Innenstadt ein. Außerdem will er nach eigenen Angaben Straßen und Plätze sanieren sowie neue Wohngebiete ausweisen. Neben Haß und Klömmer tritt heute auch Einzelbewerber Thomas Lünemann in Tönning an.

