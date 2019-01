Stand: 29.01.2019 18:27 Uhr

Wenn das Gehirn an den Fettpolstern schuld ist

Abnehmen durch weniger Kalorien? Durch weniger Fett oder Zucker? Durch Intervallfasten? Durch Sport? Dass das alles oft wenig bringt, dafür gibt es vielleicht eine ganz einfache Erklärung: Ob jemand schnell Fett ansetzt oder nicht, hängt davon ab, wie der Körper bei Stress die Energie zwischen Körper und Gehirn verteilt. Das sagt Achim Peters, Hirnforscher an der Universität Lübeck.

Gehirn fordert bei Stress Energie an

Dem Adipositas-Spezialisten zufolge gibt es drei Arten, wie der Körper mit Stress umgehen kann. Eine zentrale Rolle dabei spielt das Gehirn. Dort wird bei Stress mehr Energie in Form von Glukose angefordert und verbraucht als normal - und bei manchen Menschen ist das mehr, bei anderen weniger.

Wenn Dauerstress zur Gewöhnung wird

Bei einigen Menschen verteile sich der Energiebedarf zwischen Gehirn und Körper bei Stress genau gleich, so Achim Peters. Bei Menschen mit toxischem Stress dagegen, "braucht das Hirn ständig, Tag und Nacht, viel Energie", so der Experte. "In der Krise, wenn es viel Energie braucht, nimmt es dem Körper das einfach weg", erklärt der Experte. Diese Menschen haben daher meist keine Gewichtsprobleme.

Und dann gibt es noch Gehirne, die sich an Dauerstress gewöhnt haben. "Diese Menschen sind im Alltag durchaus leistungsfähig. Im spannenden Moment können sie aber nicht richtig hochfahren. Die Stresshormone steigen dann nicht an", erklärt Peters. Das Hirn braucht dann sehr wenig Energie, der größte Teil verbleibt im Körper. Diese Menschen laufen Gefahr, auf Dauer dick zu werden.

Kein Weg zurück

Ernüchternd: Menschen, deren Gehirn sich an Dauerstress gewöhnt hat, können diese Gewöhnung im Gehirn laut Peters nicht einfach rückgängig machen. "Diese Sache ist eigentlich fixiert im Gehirn. Wir haben keine Daten, die zeigen, dass man es wieder rückgängig machen kann", sagt Peters. Was also tut der abnehmwillige Mensch, dessen Gehirn sich an Dauerstress gewöhnt hat? Vermutlich ist für ihn weniger Stress ein Weg zu geringerem Gewicht.

