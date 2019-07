Stand: 28.07.2019 15:09 Uhr

Weniger Menschen bei Travemünder Woche

Rund 750.000 Menschen haben in diesem Jahr die Travemünder Woche besucht. Laut dem verantwortlichen Veranstalter für das Landprogramm, Uwe Bergmann, sind das 50.000 weniger als im Vorjahr. Damals kamen rund 800.000 Gäste.

Feuerwerk als Abschluss

Als Grund für den Besucherrückgang nannte Bergmann unter anderem das Unwetter am Eröffnungswochenende. Insgesamt sei die Veranstaltung friedlich verlaufen, lediglich am Freitagabend hätten einige Besucher über die Stränge geschlagen, sagte Bergmann. Am Sonntagabend geht die Travemünder Woche mit einem Feuerwerk zu Ende.

Die Jugendlichen in den Nachwuchsbooten auf der Travemünder Woche waren für Gesamt-Wettfahrt-Leiter Andreas Denecke ein Highlight. Am Sonntag geht das Event zu Ende.







151 Segelrennen

Sportlich war die Travemünder Woche mit 151 von 166 geplanten Rennen dicht am Optimum. Vor allem die vielen Jugendlichen in den Nachwuchsbooten waren für Gesamt-Wettfahrt-Leiter Andreas Denecke ein Highlight.

Kritik an Parkplatzsituation

Der Geschäftsführer der Travemünder Woche, Frank Schärffe, kritisierte die Parkplatzsituation in Travemünde. Die Travemünder Woche könne mehr Besucher verkraften, wenn der Bus- und Bahnverkehr seine Kapazitäten und Frequenzen erhöhe, so Schärffe.

