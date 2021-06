Weniger Dünger, weniger Monokulturen - Modellprojekt an der Schlei Stand: 07.06.2021 17:58 Uhr Es soll zeigen, wie Bauern erreichen können, nachhaltiger und zugleich wirtschaftlich zu arbeiten. Umweltminister Albrecht hat das Modellprojekt in der Schleiregion am Montag vorgestellt.

Im Mittelpunkt stehen grundsätzliche Fragen: Wie kommen Landwirte weg von Monokulturen auf den Äckern, wie kommen sie mit weniger Dünger aus und nicht zuletzt: Wie können sie trotzdem wirtschaftlich arbeiten? Schleswig-Holsteins Umweltminster Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat das Projekt in Dörphof im Kreis Rendsburg-Eckernförde vorgestellt. Betreut wird es unter anderem von Wissenschaftlern der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel und dem Naturpark Schlei e.V..

"Uns geht es darum, die Erkenntnisse der Wissenschaft jetzt in die Praxis zu bringen und mit den Landwirtinnen und Landwirten zu schauen, wie eine angepasste Landwirtschaft, die nachhaltiger ist, auf Nährstoffmanagement setzt und Klimaschutz wirklich ernst nimmt, funktionieren kann", sagte der Minister. Außerdem solle geschaut werden, welche Förderungen und Anreize es brauche, damit die Erkenntnisse auch wirtschaftlich möglich seien, so Albrecht.

AUDIO: Landiwrtschaftliches Forschungsprojekt startet in der Schleiregion (1 Min) Landiwrtschaftliches Forschungsprojekt startet in der Schleiregion (1 Min)

Bauern bekommen finanzielle Unterstützung

Etwa 80 Prozent der Flächen in der Schleiregion werden nach Angaben des Naturpark Schlei landwirtschaftlich genutzt. Zu den Zielen des Forschungsprojekts gehört auch, die Wasserqualität der Schlei zu verbessern. An dem Projekt beteiligen sich insgesamt 30 Modellbetriebe mit, die in den kommenden dreieinhalb Jahren mit insgesamt 420.000 Euro vom Land Schleswig-Holstein unterstützt werden.

Weitere Informationen Technik für Bauern: "Plantobelly" sorgt für ideale Bewässerung Sensoren alarmieren Bauern automatisch, wenn der Boden zu trocken wird. Möglich macht das ein Stockelsdorfer Start-up. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 07.06.2021 | 17:00 Uhr