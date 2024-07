Weltweite IT-Störung – Auswirkungen auch auf UKSH und Flughafen Stand: 19.07.2024 12:38 Uhr Durch eine offenbar globale IT-Panne gibt es momentan massive Störungen an Flughäfen, in Krankenhäusern, Banken oder bei Rundfunksendern. Ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma "Crowdstrike" soll die Software von Microsoft gestört haben.

Wegen einer großflächigen technischen Störung hat das UKSH in Schleswig-Holstein heute alle geplanten Operationen abgesagt. Das betrifft beide Standorte - sowohl Kiel als auch Lübeck. Auch der Kreis Nordfriesland hat technische Störungen der IT gemeldet. Betroffen sind nach NDR Informationen die Kfz-Zulassungsstellen unter anderem in Husum und Niebüll.

Flughafen Hamburg ebenfalls betroffen

In vielen anderen Ländern sind auch Banken, Geschäfte oder Rundfunksender betroffen. In Großbritannien meldet beispielsweise ein Bahnunternehmen IT-Probleme, in Australien waren neben dem Flugverkehr auch Rundfunksender und Supermarktketten betroffen. In vielen Ländern - darunter USA, Spanien, Niederlande und Indien - wurde der Flugverkehr teils weitgehend eingestellt.

Auch am Hamburger Flughafen kommt es zu Auswirkungen. Bei den vier Fluggesellschaften Eurowings, Ryanair, Vueling, Turkish Airlines gibt es Probleme bei den An- und Abflügen, sagte eine Sprecherin des Flughafens. Tickets gebe es erstmal nur am Schalter. Das dauert nach Angaben etwa 30 Minuten länger als sonst. Die Flughafensysteme würden aber alle laufen. Am Hauptstadtflughafen BER in Berlin-Schönefeld konnten am Morgen keine Maschinen starten oder landen. Der Flugbetrieb ist aktuell eingestellt.

Weitere Probleme gibt oder gab es unter anderem hier:

Stadt Kiel : Störungen im E-Mail-Programm

: Störungen im E-Mail-Programm Kreisverwaltung Schleswig-Flensburg : Komplettausfall

: Komplettausfall Kreis Nordfriesland : Probleme bei Kfz-Zulassungsstellen in Husum und Niebüll

: Probleme bei Kfz-Zulassungsstellen in Husum und Niebüll Kreisverwaltung Pinneberg: Straßenverkehrsamt und Zuwanderungsbehörde. Wer heute einen Termin hat, bekommt laut Kreissprecherin kurzfristig einen neuen.

Microsoft-Störung durch Fehler bei IT-Sicherheitsfirma "Crowdstrike"

Laut dem Kieler IT-Experten Martin Seeger scheint ein Fehler im Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma "Crowdstrike" wirklich Schuld an den IT-Ausfällen zu sein. Die Systeme befinden sich in einer "endlosen Absturzkette", aus der jeder betroffene Computer händisch befreit werden müsse, so Seeger weiter. Privatpersonen seien nicht von den Störungen betroffen, da das Programm vorwiegend in der Wirtschaft bzw. Verwaltung eingesetzt wird. Seeger rechnet damit, dass das IT-Problem einige Unternehmen noch bis morgen beschäftigen wird, an Flughäfen könne das noch bis "weit ins Wochenende" dauern.

