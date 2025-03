Stand: 24.03.2025 11:38 Uhr Weltweit einzigartig: Die Fischtreppe am Schöpfwerk Saxfähre

Zwischen Friedrichstadt und Witzwort (beide Kreis Nordfriesland) wird von Montag (24.3.) an eine neue Fischsperre eingebaut. Es handelt sich nach Angaben vom Oberdeichgrafen Jan Rabeler um die weltweit erste Fischsperre ihrer Art: Ein computergesteuerter Aufzug für Aale. Er soll die Fische umleiten, damit sie nicht in die Pumpen des Schöpfwerks geraten und sterben. Dafür wird mit einem Kran ein feinmaschiges Netz in den Entwässerungskanal gesetzt.

Die Fischsperre funktioniert ähnlich wie ein Aufzug und wird von einem Computer gesteuert. Die eigens dafür entwickelte Software sorgt dafür, dass eine Pumpe anläuft, Ventile geöffnet werden und dadurch das Netz, in dem die Fische sind, mit Wasser gespeist wird. So können sie dann zwischen dem geschöpften Oberlauf und dem Unterlauf wandern. Zum Beispiel, wenn sie zum Laichen zurück in die Nordsee wollen. Die Fischsperre wird in der Nähe des Schöpfwerks Saxfähre eingebaut.

