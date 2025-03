Stand: 14.03.2025 15:56 Uhr Weltkriegsgranate am Bischofsee entdeckt und entschärft

Am Donnerstagmorgen (13.03) ist am Ufer des Bischofsees bei Bosau (Kreis Ostholstein) eine Granate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Tourist aus Wetzlar den Sprengkörper gegen 8 Uhr und alarmierte die Behörden. Die Beamten sperrten den Fundort ab, sodass der Kampfmittelräumdienst die Granate begutachten und entschärfen konnte. Der Bischofsee liegt nahe einer ehemaligen Torpedoversuchsanstalt, in deren Umgebung nach Kriegsende zahlreiche Kriegswaffen versenkt wurden.

