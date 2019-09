Stand: 04.09.2019 14:39 Uhr

Weltkriegsbombe in Glinde wird entschärft

Die Entschärfung der Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Glinde (Kreis Stormarn) beginnt. Experten des Kampfmittelräumdienstes sind dabei, die komplizierte Zündkonstruktion der 250-Kilogramm-Bombe auszubauen. Die Entschärfung, die eigentlich für 12 Uhr vorgesehen war, musste immer wieder verschoben werden. Laut Polizei waren Menschen und noch einige Fahrradfahrer in der Sperrzone 1.000 Meter rund um den Fundort der Bombe entdeckt worden. Sie wurden - wie rund 7.800 Anwohner zuvor - aus dem Gebiet herausgebracht.

Auch Drohnen eingesetzt

Betroffen sind auch Bewohner des Reinbeker Ortsteils Neuschönningstedt. Anschließend überflogen Drohnen die Sperrzone noch einmal. Eine Herausforderung war es außerdem, die Bewohner einer Flüchtlingsunterkunft in Neuschönningstedt über die Evakuierung zu informieren. Dafür mussten extra Dolmetscher eingesetzt werden.

Schulen heute geschlossen

Laut Ordnungsamt sind fast 5.600 Glinder und noch einmal 2.200 Bewohner aus Reinbek betroffen, wie die Gemeinden am Vormittag mitteilten. Zunächst hatte es geheißen, es würden nur 1.000 Menschen in Reinbek im Evakuierungsgebiet leben. Auch die Schulen in Glinde bleiben wegen der Entschärfung geschlossen. Die Schüler haben frei. Wer betreut werden muss, wird in der Grundschule Tannenweg aufgenommen. Dort werden auch die Senioren aus einem Pflegeheim untergebracht.

Folgende Gebiete sind gesperrt

im Norden: Hinter den Tannen

im Osten: Emil-Nolde-Straße (Reinbek)

im Süden: Ahornweg

im Westen: Mühlenstraße

Laut Ordnungsamt müsse so weiträumig abgesperrt werden, weil die Weltkriegsbombe nur einen Meter unter der Erdoberfläche liegt und eine komplizierte Zündkonstruktion hat. Voraussichtlich ab 18 Uhr dürfen die Anwohner dann wieder in ihre Wohnungen zurück.

Bürgertelefon ist geschaltet

Neben der Notunterkunft in der Grundschule Tannenweg in Glinde wurde auch ein Bürgertelefon eingerichtet. Unter (040) 71 09 11 51 werden alle Fragen rund um die Entschärfung und Evakuierung beantwortet.

