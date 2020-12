Weltkriegsbombe in Geesthacht: Schwierigkeiten bei Entschärfung Stand: 09.12.2020 11:48 Uhr Bei der Entschärfung der 500-Pfund-Bombe in Geesthacht macht ein Zünder Probleme - das Ende wird sich nach Angaben der Polizei um Stunden verzögern.

In der vergangenen Woche entdeckten Bauarbeiter die 500-Pfund-Bombe in einem Baugebiet in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg). Die Experten des Kampfmittelräumdienstes sind seit 11 Uhr dabei, den Blindgänger zu entschärfen. Die Arbeiten erweisen sich aber als komplizierter als gedacht, deswegen steigen die Fachleute jetzt auf die Wasserstrahl-Technik um. Die Probleme werden das Ende der Entschärfung vermutlich um Stunden verzögern, hieß es.

Notunterkunft eingerichtet

Etwa 450 Anwohner in der Steinstraße sind von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen, auch die Elbe ist teilweise gesperrt. Die Polizei hatte ab neun Uhr die Straßensperrungen und die Sperrung der Elbe eingerichtet - seitdem kam niemand mehr in das betroffene Gebiet. Bis zehn Uhr hatten Anlieger Zeit, ihre Wohnhäuser und Arbeitsstätten zu verlassen - das lief nach Angaben der Polizei ohne Probleme. Wer nicht bei Bekannten oder anderswo unterkommen kann, hat die Möglichkeit, die Zeit in der Turnhalle der Alfred-Nobel-Schule in der Grenzstraße zu verbringen.

Evakuierungsgebiet während der Bombenentschärfung

Weitere Informationen Bombenentschärfungen: Neue Wasserstrahl-Technik Bei Bombenentschärfungen in Schleswig-Holstein ist eine neue Technik im Einsatz. Unser Reporter hat dem Kampfmittelräumdienst in Felde bei Tests über die Schulter geguckt. mehr Bomben in Schwentinental sind entschärft Neben der 500-Pfund-Bombe war noch eine weitere entdeckt worden - einige hundert Meter entfernt. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2020 | 17:00 Uhr