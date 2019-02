Stand: 28.02.2019 19:11 Uhr

Weltkulturerbe: Danewerk und Haithabu starten Kampagne

Die Freude war riesig: Am 30. Juni 2018 wurden die Wikingersiedlung Haithabu und der Verteidigungswall Danewerk von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt. Mithilfe einer gemeinsamen Kampagne sollen nun die beiden Welterbestätten und die Region vermarktet werden. Am Donnerstag wurde sie in Schleswig vorgestellt. "Wo dir Geschichten begegnen" - unter diesem Motto wollen unter anderem die Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen und der Südschleswigsche Verein das Danewerk und Haithabu voranbringen.

Großes Kulturerbe-Fest am 30. Juni

Flyer sind bereits gedruckt, das Social-Media-Konzept steht und ein Platz am Schleswig-Holstein-Stand auf der ITB - der Internationalen Tourismusbörse in Berlin - ist reserviert. Das Interesse an Danewerk und Haithabu sei seit dem Welterbe-Titel enorm gewachsen - viele Anfragen kommen mittlerweile auch aus dem Ausland, berichten die Beteiligten. Ab kommendem Montag sollen zwei neue Schilder an der A7 den Weg zu den Kulturerbestätten weisen. Für den 30. Juni 2019 ist außerdem ein großes Fest geplant, dann soll der erste Welterbe-Geburtstag in der Region groß gefeiert werden.

