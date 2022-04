Weiterer Verhandlungstag für Jetski-Unfall bei Kollmar angesetzt Stand: 08.04.2022 17:39 Uhr Knapp zwei Jahre nach einer tödlichen Jetski-Fahrt auf der Elbe muss sich ein Mann nun für seine Taten verantworten. Unklar ist allerdings, wer den Jetski gefahren ist.

Am Freitagvormittag ist der Prozess vor dem Amtsgericht in Itzehoe (Kreis Steinburg) gestartet. Die Staatsanwaltschaft wirft einem Mann aus Ellerau (Kreis Segeberg) im Zusammenhang mit einem tödlichen Jetski-Unfall auf der Elbe fahrlässige Tötung vor. Er war in einer Nacht im Sommer 2020 zusammen mit einer Frau auf der Elbe bei Kollmar (Kreis Steinburg) verunglückt. Die Frau starb nach dem Unfall im Krankenhaus. Doch unklar ist, wer den Jetski tatsächlich gefahren ist. Ein Urteil konnte deswegen am Freitag noch nicht gesprochen werden.

Wer ist gefahren?

Noch immer leidet der 46-Jährige an den Folgen des Unfalls, unter anderem an Sprachstörungen. An den Unfall selbst kann er sich nicht mehr erinnern. Er habe unter Drogen- und Alkoholeinfluss gestanden, so wie seine Begleiterin auch. Seine letzte Erinnerung sei, dass die Frau vorn saß, so der Angeklagte am Freitag vor Gericht. Dem widersprach eine DLRG-Mitarbeiterin, die als Zeugin geladen war. Sie habe gesehen, dass er vorne gesessen habe, erklärte die Frau. Wer tatsächlich am Steuer des Jetskis saß, und den Unfall am Leitdamm Pagensand verursachte, ist also weiterhin unklar. Die Kopfverletzungen des Angeklagten wiesen nicht eindeutig daraufhin, wer gefahren sei, so das Gericht. Das soll nun ein Gutachter klären. Der nächste Verhandlungstermin ist für den 29. April angesetzt.

Frau trieb leblos in der Elbe

Der Unfall ereignete sich bereits am 2. August 2020. Kurz nach Mitternacht fuhr der Mann mit seiner Begleitung vom Hafen Kollmar aus mit dem Jetski auf die Elbe hinaus. Er missachtete das nächtliche Befahrungsverbot und hatte als Beleuchtung nur eine Stirnlampe dabei. Als die beiden nicht zurückkehrten, alarmierten Freunde am Ufer die Polizei.

Bei einer groß angelegten Suchaktion fanden Rettungskräfte die Verunglückten nahe dem Leitdamm Pagensand in der Elbe. Der damals 45-jährige Mann saß schwer verletzt auf dem Jetski, die zwölf Jahre jüngere Frau trieb leblos im Wasser.

Der Angeklagte soll in der Dunkelheit den Leitdamm, einen langgezogenen festen Wall mitten in der Elbe, übersehen haben und dagegen gefahren sein. Die Unfallopfer mussten damals beide reanimiert werden. Die 33-jährige Frau starb zehn Tage später im Krankenhaus.

