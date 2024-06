Stand: 06.06.2024 16:12 Uhr Weiterer Energiespeicher für Großenwiehe

Das Unternehmen Kyon Energy hat den Bau eines weiteren Stromspeichers in der Region angekündigt. Dieser soll in Großenwiehe (Kreis Schleswig-Flensburg) direkt am Umspannwerk Schobüll (Kreis Nordfriesland) entstehen, an dem mehrere Windparks angeschlossen sind und das in den vergangenen Jahren wiederholt als überlastet galt. Der Speicher in Großenwiehe soll 2025 in Betrieb gehen.

