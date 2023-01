Weitere Warnstreiks bei der Post im Norden Stand: 27.01.2023 08:33 Uhr Die Gewerkschaft ver.di ruft die Beschäftigten in der Zustellung im Norden dazu auf, heute und morgen ihre Arbeit niederzulegen. Briefe und Pakte sollen nicht ausgetragen werden. Hintergrund ist ein Tarifkonflikt.

Heute und morgen streiken Zustellerinnen und Zusteller der Deutschen Post im Norden. Die Beschäftigten seien seit Beginn der Frühschicht am Freitag dazu aufgerufen, ihre Arbeit niederzulegen, teilte die Gewerkschaft ver.di mit. In Schleswig-Holstein gibt es laut ver.di unter anderem an den Standorten in Kiel, Lübeck und Neumünster Warnstreiks, aber auch zum Beispiel in Bad Oldesloe (Kreis Stormarn), Henstedt-Ulzburg (Kreis Segeberg), Mölln (Kreis Herzogtum Lauenburg) oder Husum (Kreis Nordfriesland).

Ver.di: Zwei Millionen Sendungen im Norden bleiben liegen

Auch in Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern hat die Gewerkschaft zum Ausstand aufgerufen. Allein im Norden könnten damit nach Angaben der Gewerkschaft über zwei Millionen Postsendungen unbearbeitet bleiben. In Niedersachsen und Bremen werden am etwa 100 von insgesamt 600 Verteilzentren bestreikt.

Tarifstreit: Gewerkschaft fordert 15 Prozent mehr

Hintergrund sind die seit Jahresbeginn laufenden Tarifverhandlungen, in denen es bislang keine Einigung gab. Die Gewerkschaft ver.di fordert dabei 15 Prozent mehr Lohn für die Beschäftigten und 200 Euro mehr für Auszubildende bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde startet am 8. Februar. Die Deutsche Post sagte auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein, das Unternehmen wolle zu diesem Termin ein Angebot vorlegen, das zwischen den Interessen der Beschäftigten und dem wirtschaftlich Machbaren läge.

Betroffene Standorte in Schleswig-Holstein

Lübeck

MechZB Lübeck

Neumünster

Wankendorf

Tellingstedt

Husum

Henstedt-Ulzburg

Bad Bramstedt

Kaltenkirchen

MechZB Kiel

Kiel West

Kiel-Elmschenhagen

Kiel-Friedrichsort

Kiel-Wik

Kiel Suchsdorf

Postfach Kiel

Marne

Tornesch

MechZB Tornesch

Eckernförde

Bad Schwartau

Bad Oldesloe

Nahe

Mölln

Ratzeburg

Pansdorf

Kücknitz

Betroffene Standorte in Hamburg

Altona

Bergedorf

Harburg

Neugraben

Tostedt

Nenndorf

Betroffene Standorte in Mecklenburg-Vorpommern

Roggentin

Stralsund

Teterow

Greifswald

Prenzlau

Güstrow

Malchow

Tessin

Mirow

Wendorf

Schwerin

Parchim

Ludwigslust

Neuhaus

Hagenow

Perleberg

