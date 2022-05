Weiter mit Jamaika? CDU würde auf Ministerposten verzichten Stand: 11.05.2022 12:13 Uhr Wird das Dreierbündnis "Jamaika" in Schleswig-Holstein tatsächlich fortgesetzt, obwohl rechnerisch auch zwei Parteien für eine Regierung reichen würden? Die CDU hält tatsächlich an schwarz/grün/gelb fest.

Noch ist unklar, mit wem die CDU in den kommenden fünf Jahren das Land regieren wird. Die seit 2017 mit Grünen und FDP regierende Union ist rechnerisch nur noch auf einen der beiden bisherigen Koalitionspartner angewiesen. Würde es zum Dreierbündnis kommen, könnte das bedeuten, dass die CDU weniger Minister und Ministerinnen stellen kann. CDU-Fraktionschef Tobias Koch sagte, damit könne er leben: "Das wäre im Zweifelsfall die Konsequenz." Jamaika sei aber ein Erfolgsbündnis und auch der Wählerwunsch, betonte Koch. "Und deswegen ist, glaube ich, auch ein Verzicht auf einen Ministerposten ein kleines Zugeständnis, was man dort mitbringt, um dieses Bündnis fortzusetzen."

Gespräche mit Grünen und FDP am Dienstag

Am kommenden Dienstag will die CDU zunächst mit den Grünen und danach mit der FDP über ein neues Regierungsbündnis sondieren. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte in den vergangenen Tagen ebenfalls eine Neuauflage der Jamaika-Koalition immer wieder ausdrücklich als Option bezeichnet. Fraktionschef Koch sagte dazu: "Wir werden das besprechen mit unseren Koalitionspartnern, und ich hoffe, dass eine Offenheit dafür vorhanden ist, bei Grünen und FDP. Ich würde gerne mit beiden Partnern weiterhin zusammenarbeiten."

CDU mit 18 neuen Gesichtern im Landtag

Die schleswig-holsteinische CDU war bei der Landtagswahl am Wochenende der überragende Sieger. Die Partei sitzt künftig mit 34 Abgeordneten im Kieler Landeshaus. Das sind neun Sitze mehr als bisher. 18 neue Gesichter sind dabei. Der am Dienstag neu gewählte Fraktionschef Tobias Koch sagte, er freue sich auf seine Aufgabe, eine noch größere, jüngere, weiblichere und städtischere Fraktion zu leiten: "Insofern eine Wahnsinns-Herausforderung für mich, als Fraktionsvorsitzender diese tolle Truppe zu führen. Das wird richtig viel Spaß machen, weil wir ganz viele tolle neue Mitglieder haben."

