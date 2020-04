Stand: 20.04.2020 14:52 Uhr - NDR 1 Welle Nord

Weil er acht Autos anzündete: Mann muss in Psychiatrie

Das Landgericht Lübeck hat einen 31 Jahre alten Mann wegen Brandstiftung zu drei Jahren und drei Monate Haft verurteilt. Außerdem ordneten sie die Unterbringung in einer Psychiatrie an. Er war im vergangenen Juli durch die Hansestadt gezogen und hatte wahllos acht Autos angezündet. Der Schaden belief sich auf rund 200.000 Euro. Ein Gutachter bescheinigte dem Täter im Prozess eine psychische Erkrankung, die nur in einer geschlossenen Einrichtung behandelt werden könne. Ansonsten sei davon auszugehen, dass er wieder loszieht und Gegenstände anzündet. Die Richter folgten mit dem Urteil der Einschätzung und der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Lübecker Brandstifter muss in die Psychiatrie NDR 1 Welle Nord - Nachrichten für Schleswig-Holstein - 20.04.2020 13:00 Uhr Autor/in: Hauke Bülow Ein Mann aus Lübeck muss in die Psychiatrie in Neustadt. Das Landgericht sah es als erwiesen an, dass er im vergangenen Sommer acht Autos in der Hansestadt angezündet hatte.







Handydaten und Videoaufnahmen helfen Ermittlern

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der Mann im vergangen Sommer mit einer selbsthergestellten Brennpaste und einem Gasbrenner nachts losgezogen war. Damit zündete er in der Nachbarschaft den ersten Wagen an – sieben weitere an der Musik- und Kongresshalle. Der Mann bestritt die Taten vor Gericht. Mit Videoaufnahmen und Handydaten konnten die Ermittler allerdings seinen Weg durch die Stadt rekonstruieren. Bei seiner Festnahme kurz nach den Taten hatte er den Brandbeschleuniger noch bei sich. Neben den Brandstiftungen wurde der 31-Jährige im Zuge der Ermittlungen auch überführt, mit Drogen gehandelt zu haben. Zuhause hatte er sich ein Labor eingerichtet. Der Mann wird nun in der Psychiatrie in Neustadt untergebracht.

