Weihnachtsbotschaft: Kirche betont Gemeinsamkeit

Evangelische und katholische Bischöfe aus Norddeutschland haben an Heiligabend zu Solidarität, Offenheit und Gemeinsamkeit aufgerufen. Das Weihnachtsfest hat nach den Worten von Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, die Kraft, Menschen über kulturelle und soziale Grenzen hinweg zusammenzuführen.

"Vielleicht ist Weihnachten sogar das integrativste Fest überhaupt, das wir haben. Immer wieder erlebe ich, wie Einwanderer und Flüchtlinge sich von der Weihnachtsfreude anstecken lassen." Kirsten Fehrs, Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck

Fehrs ruft in ihrer Weihnachtsbotschaft dazu auf, das Weihnachtsfest mit Menschen zu feiern und im Gedenken an Jesus Christus die vielen Ängste, die wir in uns tragen, zu überwinden.

Heße: Position für die Menschlichkeit beziehen

Nach Ansicht des Hamburger Erzbischofs Stefan Heße fordert Weihnachten uns dazu auf, Position für die Menschlichkeit zu beziehen und dass man sich in den Anderen oder die Andere hineinversetzen solle: "Wir sollten uns ein Beispiel an Jesus Christus nehmen, der sich für andere eingesetzt hat." Daran erinnere das Fest der Geburt Christi, so Heße. Außerdem ruft er die Menschen und Regierungen zu mehr Gemeinsamkeit bei globalen Themen wie Umweltschutz und Flüchtlingen auf.

"Wir haben nur diese eine Welt, auf der wir alle leben." Stefan Heße, Hamburger Erzbischof

Magaard: "Gemeinsam für eine offene Gesellschaft eintreten"

Der Schleswiger Bischof Gothart Magaard fordert die Menschen in seiner Weihnachtsbotschaft auf, gemeinsam für eine offene und von Vielfalt geprägte Gesellschaft einzutreten. Die demokratische Gesellschaft brauche kluge, großherzige, klare und auch humorvolle Menschen. Er sei dankbar für die Begegnungen in 2018, bei denen die Verbundenheit von Menschen, Verbänden und Institutionen sichtbar geworden sei, die diese Gesellschaft gemeinsam gestalten wollen.

Von Maltzahn: Weihnachten ist Sehnsucht nach einer besseren Welt

Weihnachten lädt nach den Worten des Schweriner Bischofs Andreas von Maltzahn dazu ein, "der guten Sehnsucht nach einer besseren Welt etwas zuzutrauen". Dafür sollten die Menschen "im persönlichen Umfeld wie in unserer Gesellschaft" leben, heißt es im Wort des Bischofs zum Christfest 2018. Er erinnerte daran, dass die Gesellschaft seit Längerem in zum Teil erheblichen Veränderungen begriffen ist.

Für Landesbischof Ulrich kommt Weihnachten zur rechten Zeit

Für den Landesbischof der Nordkirche, Gerhard Ulrich, kommt Weihnachten mit seiner befreienden, ermutigenden Botschaft zur rechten Zeit. Gerade jetzt, wo so viele Gewissheiten ins Wanken geraten sind und Zukunftsängste viele Menschen bedrängen, stärke Weihnachten dieses "kraftvolle, unvorsichtige und unvernünftige Sehnen über alles Vorstellbare hinaus", sagte Ulrich in seiner Weihnachtsbotschaft.

Predigten der Bischöfe an Heiligabend

Bischöfin Fehrs feiert in Hamburg am 24. Dezember um 13 Uhr eine Weihnachtsandacht in der Tagesaufenthaltsstätte Bundesstraße für Wohnungslose. Um 18 Uhr predigt sie in der Christvesper in der Hauptkirche St. Michaelis.

Bischof Gothart Magaard predigt am 24. Dezember um 18 Uhr im Schleswiger St. Petri-Dom.

Landesbischof Gerhard Ulrich predigt am 1. Weihnachtsfeiertag um 10 Uhr im Schweriner Dom.

Der Schweriner Bischofs Andreas von Maltzahn feiert am Heiligen Abend die Christvesper in zwei Dorfkirchen im Landkreis Ludwigslust-Parchim: um 14 Uhr in Below und um 16 Uhr in Gischow. Am 1. Weihnachtstag predigt der Bischof um 9.30 Uhr im Gottesdienst im Doberaner Münster.

