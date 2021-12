Weihnachten in der Pandemie: "Gnade sei mit Euch" und "Hoffnung" Stand: 24.12.2021 06:00 Uhr Bischof Gothart Magaard, Bischöfin Kirsten Fehrs und Erzbischof Stefan Heße unterstreichen in ihren Weihnachtsbotschaften 2021 die Besonderheit des Weihnachtsfestes während der Pandemie.

"Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens." So steht es im Lukasevangelium - und genau diese Botschaft ist für die evangelisch-lutherische Nordkirche eine zentrale Weihnachtsbotschaft in diesem Jahr. "Die Botschaft der Engel aus der Heiligen Nacht trifft auf die tiefe Sehnsucht nach Frieden. Gerade in diesem Jahr feiern wir Weihnachten in einer Situation, in der auch Enttäuschung und Verunsicherung unser Leben prägen", sagt Gothart Magaard, Bischof im Sprengel Schleswig und Holstein der Nordkirche: "Die Pandemie hält uns in Atem, verändert unsere Planungen. Die Sorge um die Erkrankten und die Diskussionen um den richtigen Umgang mit dem Virus führen zu Dünnhäutigkeit und teilweise auch zu Ignoranz untereinander."

Innehalten während des Weihnachtsfestes

Das Weihnachtsfest biete die Möglichkeit innezuhalten "und die Welt im Horizont des Friedens Gottes, der höher ist als alle Vernunft, zu sehen und durch alle Sorgen und Verunsicherungen hindurch die Not der anderen wahrzunehmen", so Magaard. "Friede auf Erden" beginne im Gespräch über unterschiedliche Auffassungen im Freundeskreis, in der Familie und im Berufsleben, sagt der Bischof. Das Weihnachtsfest biete die Möglichkeit, Demut, Dankbarkeit und Gnade zu spüren.

Magaard wünscht sich mehr Gnade füreinander

"Gnade sei mit Euch", lautet Magaards Weihnachtsbotschaft. Jesu Christi sei auf die Welt gekommen, um für uns zu sterben - ein Akt der Gnade Gottes. Magaard wünscht sich gerade in dieser Pandemie mehr Gnade der Menschen füreinander. Friede auf Erden und gnädig sein heiße auch: "Vor Gott gibt es keine Unterschiede, die zwischen Menschen auf Grund von Herkunft, Bildung und Zugehörigkeiten gemacht werden. Friede auf Erden ist eine Botschaft an alle Menschen. Denn die Menschen seines Wohlgefallens leben überall: im Nahen Osten und in Europa, in Belarus, in Afghanistan und auch in Russland und China", sagt der Bischof. Die Sehnsucht nach Frieden auf Erden sei groß. Und dennoch beginne der Friede auf Erden in der Heiligen Nacht. "In ihr feiern wir, dass Gott bei uns Menschen sein will und sich der Verletzlichkeit dieser Welt aussetzt", sagt Magaard.

Erzbischof Heße: Begegnungen sind wichtig

Die Kirche sei der Ort, an dem alle Menschen an der Krippe vereint miteinander Gnade und Hoffnung tanken könnten, unterstreicht Magaard. Sein katholischer Kollege, Erzbischof Stefan Heße, findet ebenfalls, dass das gemeinsame Feiern in diesem Jahr der Pandemie noch wichtiger sei als sonst: "Gott begegnet uns in dem Kind in der Krippe, und deswegen sind die Begegnungen am Weihnachtsfest so wichtig, deswegen besuchen wir einander oder nehmen sonstwie miteinander Kontakt auf." Für den Erzbischof ist mit der Geburt Jesu Christi die "Hoffnung" das zentrale Element der Weihnachtsbotschaft.

Bischöfin Fehrs: Wir müssen den Kindern zuhören

Auch die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck der Nordkirche, Kirsten Fehrs, bezeichnet die Krippe in ihrer Weihnachtsbotschaft als "Hoffnungsort der Besonnenheit", an dem alle Unterschiede in den Hintergrund träten. "Da, wo Worte versagen und kein Gespräch mehr möglich ist, wo man sich schmerzlich unverständlich uneins ist, schenkt Christus an der Krippe tiefe Gemeinschaft", sagt Fehrs.

Gerade in dieser Zeit großer Zerrissenheit würden Barmherzigkeit und Liebe für die Menschen gebraucht, die in Deutschland und anderen Orten der Welt am Rand - auch ihrer Kräfte - sind, so Fehrs. Vor allem die Kinder und Jugendlichen seien in den vergangenen zwei Jahren der Pandemie aus dem Blick geraten. Die Bischöfin appelliert: "Es ist an uns, ihnen zuzuhören und wahrzunehmen, was diese zwei Jahre die Kinder und die Jugendlichen gekostet haben. Und wir müssen Verantwortung übernehmen. Jetzt."

