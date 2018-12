Stand: 25.12.2018 06:00 Uhr

Weihnachten im Frauenhaus

von Astrid Wulf

Die Küche des Lübecker Frauenhauses erinnert eher an eine WG-Küche. Es ist gemütlich, auf dem Küchentisch liegen Kekse, eine Mitarbeiterin hat Waffeln gebacken, das ganze Frauenhaus duftet danach. Bewohnerin Frieda* hockt mit ihrer zweijährigen Tochter Ronja zwischen Bauklotz-Bergen in der Spielecke. Seit drei Monaten ist die 38-Jährige mit der Kleinen und ihrem neun Jahre altem Sohn hier. Sie ist vor ihrem Exfreund geflohen - er hatte gedroht, sie und ihre Kinder umzubringen.

Frieda ist froh, hier im Frauenhaus ihr Leben neu sortieren zu können. Sie glaubt, dass sich die Kinder hier wohlfühlen. "Die Kleine kriegt es noch gar nicht so mit. Ich glaube die freut sich eher, dass hier noch viele Kinder sind. Der Große hat natürlich schon viel mitbekommen. Er merkt, dass er hier sicher ist und keine Angst haben muss."

Gewalt in der Familie ist keine Seltenheit

Doro ist seit einem halben Jahr hier. Die 43 Jahre alte Frau mit den warmen braunen Augen kommt aus Südamerika. Sie wollte ihren deutschen Freund heiraten, in Deutschland ein neues Leben beginnen. Doch dann schlug der Mann sie und ihren 18-jährigen Sohn. "Ich war total von ihm abhängig", beschreibt sie ihre Situation, "ohne die Sprache zu können, die Gesetze zu kennen." Das Frauenhaus war ihre letzte Rettung. Mitarbeiterin Britta Schröder und ihre Kolleginnen sind für die Frauen da, die den Mut haben, ihre brutalen Männer zu verlassen. Es gibt viele Familien, in denen Gewalt zum Alltag gehört. Jede dritte Frau ist davon betroffen, schätzt Britta Schröder: "Das geht durch alle Schichten, durch alle Ausbildungen und durch alle Kulturen. Überall gibt es offensichtlich Stress."

An den Weihnachtstagen eskaliert die Gewalt häufig

Schlägt der Stress in Gewalt um, können Frauen hier nicht nur übernachten: Im Frauenhaus haben sie zudem den Kopf frei, sich um eine eigene Wohnung und bei Bedarf um einen Job oder eine Therapie zu kümmern. Hier sind sie in Sicherheit, denn die Adresse des Frauenhauses ist geheim. Außerdem verhindern eine Alarmanlage, eine Videoanlage und ein Türcode, dass Fremde hereinkommen können.

Die 47 Plätze des Lübecker Frauenhauses sind eigentlich permanent belegt. Mitarbeiterin Britta Schröder rechnet allerdings damit, dass sich über die Feiertage noch mehr Frauen melden werden. Denn gerade dann, wenn alles perfekt werden soll, knallt es in vielen Familien. "Weihnachten ist mit vielen Erwartungen überfrachtet, und wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, dann gibt es Krach", sagt Britta Schröder. "Heiligabend schaffen die Familien noch, aber am ersten, zweiten Weihnachtstag spätestens geht es los."

Frauenhäuser fordern mehr Plätze

Im Internet finden Frauen die Telefonnummer des Frauenhauses in ihrer Nähe, am Telefon erfahren sie die Adresse. Wenn die Frauen dann vor der Tür stehen, wird es oft richtig eng, sagt Britta Schröder. Dann heißt es: improvisieren. Sie schieben Matratzen in Büros, vermitteln Frauen in andere Frauenhäuser, sogar in andere Bundesländer - wenn das denn geht. Denn sowohl in Schleswig-Holstein als auch in anderen Bundesländern gäbe es schlichtweg keine Plätze mehr. "Wir haben immer wieder die Situation, Frauen abweisen zu müssen", sagt die Frauenhausmitarbeiterin. "Oft ist es so, dass eine Institution oder die Polizei anruft. Dann wissen wir nicht, wo sie landet und ob sie in Sicherheit ist." Dass die Hansestadt gerade sieben zusätzliche Plätze geschaffen hat, reiche nicht. Wenn man die Istanbuler Konvention zugrunde legt, ein Übereinkommen des Europarates für den Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt, fehlen allein in Schleswig-Holstein 500 Plätze, bundesweit sogar 16.000.

Bewohnerinnen und Mitarbeiterinnen feiern Heiligabend gemeinsam

Britta Schröder kommt freudestrahlend aus dem Büro. "Wir haben gerade die Zusage für die Geschenke gekriegt!" Jedes Jahr werden Weihnachtsgeschenke gespendet, denn natürlich wird auch hier Weihnachten gefeiert. Die Mitarbeiterinnen und die Bewohnerinnen verbringen Heiligabend gemeinsam, sagt Britta Schröder: "Für uns ist das auch immer etwas ganz Besonderes." Für viele Frauen sei es das erste Weihnachten, das sie so richtig genießen können, sagt die Mitarbeiterin.

Doro aus Südamerika ist völlig begeistert von den deutschen Traditionen und überhaupt froh, hier untergekommen zu sein. "Ich kann gar nicht sagen, wie dankbar ich für die Unterstützung bin", sagt sie, "es gibt keine Worte dafür, wie dankbar wir den Damen hier sind - für die materielle Unterstützung, die psychologische Unterstützung. Sie sind unsere Familie."

Auch Frieda ist dankbar, mit ihren beiden Kindern Weihnachten hier verbringen zu können - es ist allerdings auch schmerzhaft für sie, hier zu sein: "Meine Familie und Freunde fehlen mir schon."

Neujahr heißt Neustart - in ein Leben ohne Gewalt

Nach Weihnachten und Silvester beginnt für die Bewohnerinnen des Frauenhauses ein neues Jahr - und ein neuer Lebensabschnitt. Nach allem, was sie durchgemacht haben, sehen Frieda und Doro für sich wieder eine Perspektive. "Ich habe eine Wohnung in Aussicht, will einen Job finden und Fuß fassen in der neuen Stadt", sagt Frieda. Auch Doro blickt hoffnungsvoll auf das neue Jahr. Sie will hier in Deutschland bleiben und muss dafür schnell einen Job finden: "Ich will mir mein Leben zurückholen und die schlechten Dinge hinter mir lassen."

Brauchen Sie Hilfe? Das "Hilfetelefon - Gewalt gegen Frauen" des Bundesamtes für Familie erreichen Sie kostenfrei unter (08000) 166 016. Alle Informationen finden Sie auf der dazugehörigen Webseite.

*Die Namen der Frauen haben wir zu ihrem Schutz geändert.

