Wegen Magen-Darm-Infektionen: Kiel-Oslo-Fähre setzt aus

Die Fähre "Color Fantasy" fährt zur Zeit nicht zwischen Kiel und Oslo in Norwegen. Nach Angaben der Reederei Color Line war es am Sonnabend auf der Fahrt nach Oslo zu einigen Magen-Darm-Erkrankungen an Bord gekommen. Daraufhin seien eine Hin- und eine Rückfahrt ausgesetzt worden, um an Bord strenge Infektionsschutzmaßnahmen durchzuführen, so die Geschäftsführung. Dies habe keine Auswirkungen auf den Betrieb der "Color Magic". Auch die "Color Fantasy" werde Dienstag wieder den normalen Betrieb aufnehmen.

